‘Beş duyuya hitap eden’ karnaval başladı

Eray ŞEN/ADANA

Nisan’da Adana’da-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalının 13’üncüsü başladı. 4-13 Nisan arasında konuklarını ağırlayacak karnaval bu yıl ‘Dünya Çocukları’ teması ile yapılıyor. Çeşitli ülkelerden gelen çocuklar Adana’da karnaval coşkusu yaşayacak. Kentte oteller ve kamp alanları doldu. 10 gün boyunca, geniş bir yelpazeye yayılmış 200’den fazla etkinlik düzenlenecek. Karnavalın en çok ilgi çeken etkinliklerinden geleneksel kortej yürüyüşü 5 Nisan’da yapılacak.

Karnavalın açılışında düzenlenen basın toplantısı Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Büyükşehir, Seyhan, Çukurova ve Yüreğir Belediyelerinin Başkan Vekilleri, Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Yücel Bayram, karnavalın fikir önderi ve Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt ile Karnaval Direktörü İlhami Günsel’in katılımıyla yapıldı.

Vali Köşger, Portakal Çiçeği Karnavalı’nın uluslararası marka haline geldiğini söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Kültür Yolu Festivallerinin her yıl sezonun ilk açılışının da Adana’da yapıldığını vurgulayan Köşger, “İki büyük marka Adana’da eş zamanlı etkinliklerde bulunacak” dedi. Vali Kösger, şöyle devam etti:

“Dünyada beş duyuya hitap eden başka bir etkinlik yoktur. Bir taraftan bahar gelmiş, Akdeniz baharını birlikte yaşıyoruz. Göze hitap eden sadece Akdeniz’in baharı değil, aynı zamanda 200’ü aşkın etkinlik var gözlemleyebileceğimiz. Koku alma duyumuza hitap eden başka etkinlik var mı dünyada, bilmiyorum. Portakal çiçeğinin o büyüleyici kokusunu Adana sokaklarında doya doya teneffüs edeceğiz. Atölyelerde etkinliklere dokunabileceğiz çocuklarımızla birlikte. Adana’nın hiç değişmeyen, 365 gün 24 saat damağımıza hitap eden lezzetlerini tadacağız. Müzik etkinlikleri var. Dolayısıyla bütün duyularımızla hissedebileceğimiz etkinlikleri birlikte gerçekleştirmiş olacağız.”

Karnavalın Adana’nın marka değerini her anlamda yükselteceğine dikkat çeken Vali Köşger, “Bu yıl çocuk temalı olduğu için dünya çocuklarından yüksek katılımlar gerçekleşecek. Picasso Adana’ya geliyor. Adana ticaretine, ekonomisine sağlayacağı katkılar çok muazzam olacak. Tüm vatandaşlarımızı ve dünya vatandaşlarını Adana’ya davet ediyorum” diye konuştu.

Bozkurt: Sadece Adana’yı değil, bölgemizi de tanıtıyoruz

Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt da konuşmasında şunları kaydetti: “13’üncü yıla ulaştık. Başlarken ‘nasıl olacak’ dediğimiz bir hayal, uluslararası bir organizasyona dönüştü. Adana, dünyanın birçok ülkesinde turizm acentelerinin destinasyonuna girdi. Sadece Adana’yı değir, bölgemizi de tanıtır bir hale getirdik. Kanada’dan, Brezilya’dan, Kore’den gelen bütün misafirlerimize, Adana’ya kadar gelmişken, yanı başımızdaki Kapadokya, Tarsus, Mersin, İskenderun, Gaziantep ve dört saat sabrederseniz Nemrut Dağı’na kadar gezip görebilirsiniz diye bunların tanıtımlarını da yapıyoruz. Bu iş dünyada benzeri olmayan bir yere gitti, bununla da gurur duyuyoruz, gerçek bir kültür platformuna dönüştü. Turizm organizasyonu oldu, sanat platformuna dönüştü.”