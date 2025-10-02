BESA Otomotiv Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinden biri oldu

2020 yılında Mehmet Beserek ve Muharrem Beserek kardeşler tarafından kurulan firma treyler süspansiyon parçaları üretiyor. Konya'daki fabrikalarında üretilen parçalar birçok treyler üreticisi tarafından tercih ediliyor. BESA Otomotiv ihracatta da büyük ivme kaydetmiş durumda. Üretimlerinin yüzde 50'si iç pazara satarken, yüzde 50'sini ihraç ediyor.

Firma başarısını ilerleyişini de bu yıl ödülle taçlandırdı. TOBB öncülüğünde, TEPAV ve TOBB ETÜ işbirliği ile Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yer aldı.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren BESA Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Beserek, yatırımlarla büyümeye devam edeceklerini belirtti.

"Üretmeye devam edeceğiz"

Mehmet Beserek, "Sanayici bir ailenin evladı olarak üretimde ilerlemek hep hedefimizdi. 2020 yılında kardeşim Muharrem Beserek ile kurduğumuz BESA Otomotiv şirketimiz, bugün ürün yelpazesi, ihracatı, istihdam artışı ve yatırımları ile büyümeye devam ediyor. Teknolojik alt yapı, yenilikçi üretim ve kaliteli ürünü üretme anlayışı ile hareket ediyoruz. Bu da başarıyı getiriyor çok şükür. Bu yıl da gurur verici bir ödül aldık. TOBB öncülüğünde, TEPAV ve TOBB ETÜ işbirliği ile Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasına girdi. Ödülümüzü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ve Konyalı oda başkanlarından aldık. Gururluyuz. Ülkemiz için katma değer üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Mehmet Beserek, Konya Organize Sanayi Bölgesi 6. Kısım Genişleme Alanı'nda arsa yatırımı yaptıklarını, oraya da yeni bir fabrika inşası için kolları sıvadıklarını sözlerine ekledi.