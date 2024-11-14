BESAŞ, uygun fiyatlı et satışına başladı

EKONOMİ/BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ ürün yelpazesini her geçen gün geliştirirken kaliteli ve lezzetli et ürünlerini de uygun fiyatla satışa sunmaya başladı. BESAŞ ve Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında imzalanan protokolle birlikte Bursalı üreticilerden temin edilen etler BESAŞ bayilerinde satılmaya başlandı. İmzalanan protokolle, BESAŞ’ın kalite kontrolünden geçen kıyma ve kuşbaşı gibi et ürünleri, piyasa fiyatının yüzde 20 ile 25 altında Bursalılara sunuluyor. Bursalılar, ilk etapta et ürünlerine BESAŞ Merkez Satış Mağazası, Uludağ Üniversitesi Arge Tesisi Satış Mağazası, Keles Fabrika Satış Mağazası, Gemlik Fabrika Satış Mağazası ve Mudanya Fabrika Satış Mağazası’nda ulaşabilecek.

BESAŞ aracılığıyla Bursa’nın yerel lezzetlerini Bursalılarla buluşturduklarını söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Halkımızı nitelikli, kaliteli ve nerede yetiştiği bilenen hayvanların ürünlerine ulaştırmak bizim için de büyük bir mutluluktur. Proje sayesinde hem üreticimiz kazanacak hem de Bursalılar kaliteli ve lezzetli ete uygun fiyata ulaşabilecek” diye konuştu.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sencer Solakoğlu ise hem üreticilerin daha fazla kazanacağını hem de tüketicilerin daha uygun fiyata ete ulaşabileceğini söylerken, “Her iki tarafın da yararına bir çalışma yapabileceğimize inandık” dedi.