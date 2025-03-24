BESFİN CEO’su Ferda Besli: “Bursa’nın GSYH’den aldığı pay 30 baz puan geriledi”

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Sektör Konseyleri’nin Başkanları Bursa Business School’da bir araya geldi. Toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Odanın 70 meslek komitesi ve 155 meclis üyesi ile Bursa iş dünyasının bütün dinamiklerini temsil eden bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Burkay, “Sektör konseylerimiz, ‘triple helix’ olarak adlandırılan bu üçlü yapıyı bir araya getiren önemli platformlar haline geldi. 22 sektör konseyimiz ile birlikte hem sektörel hem de bölgesel yol haritalarımızı hazırlamak amacıyla önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ortaya koyduğumuz vizyon ve projelerle şehrimizi dönüştürmeye çalışıyoruz. Bugün ‘Bursa Büyürse Türkiye Büyür’ mottomuz bir iddia değil realite haline geldi. Türkiye ve Bursa’nın ekonomi göstergelerine baktığınızda bunu anlayabilirsiniz. Bu yüzden sanayide ve ticarette bir dönüşüm olacaksa Bursa’dan başlamalı diyoruz” dedi.

“İmalat sanayiindeki düşüş dikkat çekiyor”

Toplantıda konuşan BESFİN CEO’su Ferda Besli, Bursa’nın 2023 yılında GSYH’sinin 1,4 trilyon TL olarak kayıtlara geçtiğini ifade ederek kentin Türkiye’nin toplam GSYH’si içinden aldığı payın ise son 5 yılda 30 baz puan gerilediğini belirtti. Bursa’nın 2023’te yüzde 3,95’lik payla İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli’nin ardından 5’inci sırada yer aldığını söyleyen Besli, “Bursa’nın Türkiye’nin toplam GSYH içindeki payı son 5 yılda yüzde 4,25’ten 3,95’e geriledi. Bunu yeniden yüzde 5’ler düzeyine taşımak için yapılması gerekenler neler tartışılması gerekiyor. Bu dönemde özellikle sektör bazında baktığımızda imalat sanayiindeki düşüş dikkat çekiyor. 2018-2023 döneminde imalat sanayi payı 8,33’den 7,32’ye düşmüş. Sanayinin gelişmemiş olması kenti geriye çekiyor. Diğer taraftan Bursa’da son 5 yılda ihracat yüzde 11 artarken, ithalat yüzde 33 artış göstermiş. Bursa ekonomisinin sürdürülebilirliği açısından bu önemli bir uyarı niteliği taşıyor. İthalatın yüksek artış hızının uzun vadede yerel ekonomiyi kırılgan hale getirebileceği ve dışa bağımlılığı artırabileceği göz önünde bulundurulmalı. Bu noktada, yerel yönetimlerin ve iş dünyasının, ihracatın artırılmasına yönelik stratejik adımlar atması kritik önem taşıyor. Daha yüksek katma değerli üretim, yerli teknolojinin desteklenmesi ve sanayi yapısının dönüşümü gibi politikalar, bu dengenin sağlanmasında kilit rol oynuyor” diye konuştu.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Meclis Başkanı Ali Uğur ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliği yaptığı toplantıya Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, kamu kurumlarının il müdürleri ve akademisyenler katıldı.