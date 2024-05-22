BESOB Başkanı Bilgit: “Faiz düzenlemeleri yeniden gözden geçirilsin”

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Bilgit, Esnaf ve Kefalet Kredi Kooperatifleri’nden kullanılan kredilerle ilgili yapılan faiz düzenlemeleriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, “Esnaf teşkilatı ülke ekonomisinin ana omurgasıdır, can damarıdır. Kıt kanaat geçinen biz esnaf teşkilatı, bu kararla büyük darbe alacaktır. Unutulmamalıdır ki esnaf biterse ekonomi biter, işler durma noktasına gelir. Hele ki ülke olarak geçtiğimiz bu darboğazda, esnafımız desteklenmeli dediğimiz halde, gidip de alınmış ve borcu devam eden hazine destekli esnaf kredilerinin faizlerine artışa gidilmesine anlam veremedik. Alınan kararın gözden geçirilmesi ve durdurulmasının ilgilerden talep ediyoruz” dedi.

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin 90 bin üyesi bulunduğunu belirten Bilgit, “Olası mağduriyetlerin önüne geçmek adına kullandırılan kredilerin mevcut şartlarının geçerliliğinin devam etmesini ilgililerden talep ediyoruz” diye konuştu.