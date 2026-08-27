BESOB ve Bartın TSO'dan ekonomik gündem değerlendirmesi

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Gerçekleşen görüşmede Bartın'ın mevcut ekonomik görünümü, il genelindeki ticari faaliyetler, sektörlerde uygulanan fiyat tarifeleri ile esnaf ve iş dünyasının karşı karşıya bulunduğu ekonomik sorunlar ele alındı. Toplantıda ayrıca söz konusu sorunlara yönelik çözüm önerileri, ekonomik kalkınmayı destekleyecek projeler, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak çalışma alanları üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Bartın TSO Yönetim Kurulu Başkanı Halil Balık, sürdürülebilir ekonomik büyümenin ancak güçlü kurumsal iş birliği ve istişare kültürüyle mümkün olabileceğine dikkat çekerek, kentin üretim, ticaret ve yatırım potansiyelini artırmaya yönelik tüm paydaşlarla ortak hareket etmeyi önemsediklerini ifade etti.

BESOB Başkanı Yılmaz Akdeniz ise esnaf ve sanatkârların talep ve beklentilerinin ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde değerlendirilmesinin sektörün sürdürülebilirliği açısından önem taşıdığını belirtti. Akdeniz, Bartın'ın ekonomik yapısını güçlendirecek ortak çalışmaların hem esnaf kesimine hem de kent ekonomisine katkı sağlayacağını vurguladı.

Ziyaret, Bartın'da ekonomik aktörler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesine yönelik karşılıklı iyi niyet mesajlarıyla sona erdi.