Beta Enerji, dağıtım transformatöründe yıllık 34 bin adet üretime ulaşacak

ERAY ŞEN/ADANA

Dünyada enerji talebi, elektrifikasyonun hızlanmasıyla birlikte yeni bir büyüme dönemine giriyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarının artması, eskiyen elektrik şebekelerinin modernizasyonu, enerji arz güvenliğinin stratejik önem kazanması, elektrikli araçların yaygınlaşması, veri merkezleri ile yapay zeka altyapılarının hızla büyümesi transformatör ve enerji ekipmanlarına yönelik küresel talebi her geçen gün artırıyor. Özellikle Avrupa, Amerika ve Orta Doğu'da akıllı şebeke yatırımları ile yeni enerji altyapı projeleri hız kazanırken, yüksek güçlü transformatörlere yönelik ihtiyaç da giderek büyüyor. Yaklaşık 130 milyon dolarlık yatırımla Avrupa'nın en büyük enerji ve teknoloji kampüslerinden birini devreye alan Beta Enerji de üretim ve ihracat altyapısını güçlendirerek artan küresel talepten daha fazla pay almayı ve uluslararası pazarlardaki büyümesini hızlandırmayı hedefliyor.

Küresel ölçekte enerji altyapı yatırımlarının hız kazandığını belirten Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu, "Enerji arz güvenliği, yenilenebilir enerji yatırımları, eskiyen elektrik şebekelerinin yenilenmesi, veri merkezleri ve yapay zekâ uygulamalarının artan enerji ihtiyacı, transformatör sektöründe uzun vadeli güçlü bir büyüme oluşturuyor. Biz de yatırımlarımızı bu dönüşüm doğrultusunda şekillendiriyor, üretim altyapımızı ve ihracat ağımızı geleceğin ihtiyaçlarına göre geliştiriyoruz" dedi.

Beta Enerji'nin son yıllarda uyguladığı ihracat odaklı büyüme stratejisinin önemli sonuçlar verdiğini ifade eden Dağsuyu, şirketin ihracat performansına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Kurulduğumuz günden bu yana 80'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Son yıllarda uluslararası pazarlarda attığımız adımların karşılığını almaya başladık. Yurt dışı satışlarımızın toplam satışlarımız içindeki payı 2022 yılında yüzde 36.3 seviyesindeyken, 2025 yılında yüzde 56'ya ulaştı. Almanya, Ukrayna ve Amerika'da oluşturduğumuz dağıtım ağımız sayesinde farklı coğrafyalarda daha etkin bir yapıya kavuştuk. Bundan sonraki dönemde mevcut pazarlarda derinleşirken yeni pazarlara açılarak küresel büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz."

Yeni kampüsle hedef 130'dan fazla ülkeye ihracat

Yaklaşık 130 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü'nün şirketin küresel büyüme stratejisinin en önemli adımlarından biri olduğunu vurgulayan Dağsuyu, yeni tesisin tam kapasiteyle devreye girmesiyle ihracat coğrafyasını önemli ölçüde genişleteceklerini söyledi. Dağsuyu, "Yeni kampüsümüz tam kapasiteye ulaştığında ihracat yaptığımız ülke sayısını kısa vadede 100'ün üzerine, beş yıl içerisinde ise 130'un üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Özellikle Amerika kıtası, Avrupa Birliği, İngiltere, Balkan ülkeleri, Suudi Arabistan ve Suriye büyüme planlarımızda öncelikli pazarlar arasında yer alıyor. Turquality programının da katkısıyla Amerika ve Avrupa'da en bilinen enerji markalarından biri olma hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.

Yeni kampüsün üretim kabiliyetini de önemli ölçüde artıracağını belirten Dağsuyu, şöyle devam etti: "Yeni kampüsümüz tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde yıllık dağıtım transformatörü üretim kapasitemiz 6 bin adedin üzerinden yaklaşık 34 bin adede yükselecek. Güç transformatörlerinde ise kapasitemizi yaklaşık 36 kat artırıyoruz. Artık 1000 MVA/1000 kV seviyesindeki yüksek güçlü transformatörleri üretebilecek teknoloji ve altyapıya sahibiz. Hedefimiz müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu tüm enerji ekipmanlarını tek çatı altında sunabilen entegre bir üretim merkezi oluşturmaktı. Yeni kampüsümüzle bu hedefimize ulaştık.”

“Sürdürülebilirlik performansımızı daha ileriye taşıyoruz”

Yeni teknoloji kampüsünün şirketin teknoloji ve sürdürülebilirlik performansını da ileri taşıyacağını belirten Dağsuyu, Endüstri 4.0 uygulamaları, IoT entegrasyonu, büyük veri analitiği ve yapay zeka destekli sistemlerle dijitalleşme odaklı bir üretim modeli kurduklarını söyledi. 8 MW güneş enerjisi kapasitesiyle enerji ihtiyacının tamamını temiz kaynaklardan karşılamayı hedeflediklerini belirten Dağsuyu, 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını yüzde 30 azaltmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.