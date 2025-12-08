Beta Enerji, Engelliler Spor Kulübü’ne 3’üncü kez sponsor oldu

ADANA/EKONOMİ

Adana’nın köklü sanayi kuruluşlarından Beta Enerji, Adana Engelliler Spor Kulübü ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi. Beta Enerji Adana Engelliler Spor Kulübü 1. Lig’de Adana’yı temsil edecek.

Sponsorluk anlaşmasının imzalandığı toplantıya Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hakkı Mert Dağsuyu ile Adana Engelliler Spor Kulübü Başkanı Hasan Dayanıklı, kulüp yöneticileri ve basketbol takımı oyuncuları katıldı.

İmza töreninde konuşan H. Mert Dağsuyu, şirket olarak sadece enerji üretmeyi değil, toplumsal fayda üretmeyi de misyon edindiklerini belirterek, “Beta Enerji olarak inanıyoruz ki en büyük enerji, insanın içindeki yaşama sevinci ve mücadele azmidir. Adana Engelliler Spor Kulübü’nün değerli sporcuları, parkede gösterdikleri performansla imkansız diye bir şeyin olmadığını her gün bizlere kanıtlıyorlar. Biz de, daha önce iki sezonda olduğu gibi bu sezonda da Beta Enerji olarak, Süper Lig yolculuğunda onların gücüne güç katmak istedik. Şehrimizi 1. Lig’de başarıyla temsil edeceklerine inancımız tamdır" dedi.

Adana Engelliler Spor Kulübü Başkanı Hasan Dayanıklı ise sponsorluk anlaşmasının kulübün geleceği için hayati önem taşıdığını vurgulayarak, “Oyuncularımızın azmi, Beta Enerji’nin gücüyle birleşti. Hedefimiz, bu yeni isim ve yeni enerjiyle Adana’mızı en iyi şekilde temsil etmek ve kupalar kazanmaktır” diye konuştu.