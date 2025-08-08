“Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü ile Enerjinin Şampiyonlar Ligi'nde olacağız”

Eray ŞEN/ADANA

Beta Enerji, Avrupa’nın tek çatı altındaki en büyük enerji kampüsünde transformatörlerden yüksek gerilim anahtarlama ürünleri ve beton köşke kadar üretime başladı. Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) yaklaşık 120 bin metrekare alanda kurulan fabrikada, katma değeri yüksek enerji ürünleri uçtan uca üretim felsefesi ile üretiliyor. Avrupa'nın en büyüklerinden biri olacak ‘Faraday Kafesi’ de yeni kampüste hizmete girdi.

Kapılarını ilk kez EKONOMİ’ye açarak Bölge Temsilcisi Selçuk Altun’a tesisi gezdiren Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Mert Dağsuyu, “Dünyada bu büyüklükte transformatör üreten sınırlı sayıda firma bulunuyor. Sektörün Şampiyonlar Ligi’ne girebilmemiz için bu kampüsü hayal ettik ve kurduk” dedi. Dağsuyu, toplam yatırımın yaklaşık 130 milyon dolara mal olduğunu, 2050 yılına kadar büyüyecek dünya trafo pazarının en büyük oyuncularından biri olmak için en önemli adımı başarıyla attıklarını belirtti.

“Tüm dünyanın enerji dönüşümü için bu ürünlere ihtiyacı var”

Güç transformatörleri bölümünün 30 metre yükseklikte olduğunu belirten Dağsuyu, “Dünyanın enerji dönüşümü için bu transformatörlere ihtiyacı var. Güç transformatörlerinin test edilmesi için Türkiye’nin en büyük Faraday Kafesi’ni kurduk. Bu birimi özel projeler için tasarlanan büyük güç transformatörleri için tasarladık” bilgisini verdi. Yaklaşık 1000 MVA'ya kadar güç kapasitesine sahip bu dev transformatörleri üretebilecek bir altyapı kurulduğunu söyleyen Dağsuyu, şöyle devam etti:

“Avrupa, atıl fabrikaları devreye almaya çalışıyor”

“Dünyada bu büyüklükte transformatör üretebilen firma, Çin’i saymazsak maksimum 50 tanedir. Bu kampüs ile Türkiye’deki ilklerden biri olacağız. Avrupa’ya bakarsak yaklaşık bir düzine firma var ama personel tedariki, üretim maliyetleri gibi nedenlerle büyük bir bölümü atıl durumda. Fakat şu anda dünyada artan enerji ihtiyacı ile birlikte, atıl kalmış fabrikaları tekrar devreye almak için uğraşıyorlar. Biz, dünyadaki enerji talebini, yaklaşık dört sene önce öngördük, kapasitemizi ve ürün gamımızı daha da geliştirip, dünyanın sayılı firmaları arasına girmeyi hedefledik. Buna Enerjinin Şampiyonlar Ligi diyoruz. Şampiyonlar Ligi’ne girebilmemiz için de bu kampüsü hayal ettik ve kurduk.”

“Dünyada trafo ihtiyacı artmaya devam edecek”

Şu anda yüzde 60 seviyesinde tamamlanan fabrikanın 2026 yılsonu itibariyle tam kapasite devrede olmasını hedeflediklerini bildiren Dağsuyu, sektörün geleceği ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Araştırmalarımıza göre transformatör talebi 2032 yılına kadar hızlı bir şekilde olmak üzere 2050 yılına kadar artarak devam edecek. Bu sektörün en büyük pazarlarından biri ise Amerika kıtası olacak. Bu kampüsü, Türk mühendislerinin ürettiği ürünleri 6 kıtada 100'den fazla ülkeye ihraç etmesi için tasarladık. Asıl amacımız bu."

“Enerjinin AVM'sini inşa ettik ”

Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü'nde transformatörlerden yüksek gerilim anahtarlama ürünleri ve beton köşklere kadar birçok ürünü tek çatı altında üreteceklerini belirten Dağsuyu, "Tüm ürünleri tek bir sistemde üreterek müşterilerimize operasyon kolaylığı, maliyet avantajı ve zaman kazandırıyoruz" ifadesini kullandı. Dağsuyu, tam kapasite çalışmaya başladıklarında 1.200 – 1.500 arası istihdam sağlayacaklarını, spor tesislerinden, kütüphaneye, sinema salonundan konaklama tesisine kadar sosyal donatılar bulunan yaklaşık 20 bin metrekarelik alanı ise çalışan mutluluğu için ayırdıklarını söyledi.

Faraday Kafesi nedir?

1836 yılında İngiliz Fizikçi Michael Faraday'ın buluşu olduğu için ‘Faraday Kafesi’ diye adlandırılan düzenek, elektriksel iletken metal ile kaplanmış veya iletkenler ile ağ biçiminde örülmüş özelliği sayesinde, içteki hacmi dışarıdaki elektrik alanlardan koruyor. Kafes, üretim sürecindeki transformatörlerin test edilmesi için kullanılıyor.