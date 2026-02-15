Beta Enerji WCI Forum’da Afrika pazarına odaklandı

ADANA/EKONOMİ

Beta Enerji, uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesini hedefleyen WCI Forum’da, 80’den fazla ülkeye uzanan ihracat yolculuğunu, Afrika pazarındaki büyüme stratejisini ve enerji sektörünün geleceğine yönelik vizyonunu paylaştı. Türkiye ile Afrika başta olmak üzere farklı coğrafyalar arasında ticari köprü kurulmasını amaçlayan WCI Forum, doğrudan üreticiler ile uluslararası iş liderlerini buluştururken, Beta Enerji de etkinlik kapsamında gerçekleştirdiği görüşmelerle yeni iş birlikleri için temaslarda bulundu. Forumdaki B2B görüşmeler, şirketin özellikle Afrika pazarındaki büyüme stratejisine yönelik gerçekleşti.

Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu, şirketin ihracat yolculuğunun Afrika ile başladığını belirterek bu sürecin, firmanın küresel büyüme stratejisinde belirleyici bir rol oynadığını ifade etti. Dağsuyu, Beta Enerji’nin bugün 80’den fazla ülkeye ihracat yapan küresel bir marka haline gelmesinde Afrika’da edinilen saha deneyiminin büyük katkısı olduğunu vurguladı. Dağsuyu, Afrika pazarına giriş hikayelerini şöyle anlattı:

“Transformatör alanındaki ilk ihracatımızı 2009 yılında Afrika’ya gerçekleştirdik. O dönem Afrika’dan gelen bir talep üzerine bölgeye giderek yerinde incelemelerde bulunduk. Gördüğümüz tablo, bölgenin enerji altyapısı ihtiyacını ve potansiyelini net şekilde ortaya koyuyordu. Afrika kıtasındaki fırsatlar bize, bizim enerji tecrübemiz ise kıtaya fayda sağlayacaktı. Hemen işe koyulduk ve böylece Afrika serüvenimiz başladı.”

“Bölgedeki ihtiyaçları yakından takip ettik”

Afrika pazarında sürdürülebilir büyümenin ancak sahada güçlü bir varlıkla mümkün olduğuna dikkat çeken Dağsuyu, bölgedeki yatırımlarını bu anlayışla şekillendirdiklerini belirtti. Dağsuyu, “Bugün Afrika’da 30’dan fazla ülkeye ürün satıyoruz. Bölgedeki ihtiyaçları yakından takip ederek faaliyet alanımızı sürekli genişletiyoruz. 2009 yılında kıtaya ilk ayak bastığımızda hedeflediklerimizi bugün başardığımızı görmek bizi mutlu ediyor. Bu başarıyı devam ettirebilmek için yerinde ekip oluşturmak, sahada bulunmak ve güven ilişkisi kurmak büyük önem taşıyor” dedi.

420 milyon dolar ciro, 245 milyon dolar ihracat hedefi

Beta Enerji’nin ileri teknoloji üretim altyapısı ve Ar-Ge yatırımlarıyla küresel enerji dönüşümünün önemli oyuncularından biri olduğuna değinen Dağsuyu, şu değerlendirmeyi yaptı: “Enerjiye olan ihtiyacın artmasıyla birlikte transformatör çözümlerine duyulan ihtiyaç da büyüyor. Bu doğrultuda Adana’da yaklaşık 130 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiğimiz Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü’nün ilk fazını Mart 2025’te devreye aldık. Kampüs tam kapasiteye ulaştığında 420 milyon dolar ciro ve 245 milyon dolar ihracat hedefliyoruz. Orta vadede 100, beş yıl içinde ise 130 ülkeye ihracat yapmayı planlarken, istihdamımızı da bin kişinin üzerine çıkarmayı amaçlıyoruz. Girdiğimiz her pazarda Türkiye’nin üretim gücünü ve mühendislik yetkinliğini temsil etmeyi stratejik bir sorumluluk olarak görüyoruz.”