Beta Gıda, çay atıklarından protein ve prebiyotik üretecek

ADANA - Şirket son olarak, Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Levent Yurdaer Aydemir’in yürütücülüğünde hazırladığı "Siyah çay işleme atıklarından protein ve prebiyotik üretimi" başlıklı proje teklifi ile TÜBİTAK 1505 – Üniversite – Sanayi İş Birliği Destek Programı’ndan finans desteği aldı.

Konuyla ilgili olarak şirketten yapılan açıklamada, Beta Gıda’nın faaliyete başladığı 1987 yılından bu yana 184 ülkede markalarının tescillendiği ve dünyanın en büyük çay firmaları sıralamasında 12’nci olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

“Beta Gıda AR-GE Merkezi’nde, lisans ve yüksek lisans mezunu mühendislerden oluşan kadrosu, laboratuvar ve teknik alt yapısı ile gıda sektörüne yenilikçi çözümler sunuyor. Mevcut ürünlerde iyileştirme, yeni ve katma değerli ürün geliştirme, atık değerlendirme, çevreye olan hassas yaklaşımı ile sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında enerji verimliliğinin artırılması gibi konularda araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yön veren Beta Gıda, sürdürülebilir değer zinciri içerisinde insana, çevreye pozitif etkide bulunuyor; gelecek nesillerin sürdürülebilir bir dünyada yaşayabilmesi için çözümün bir parçası olmaya çalışıyor.”