BETİP’ten e-ticarette yeni dönem hamlesi

EKONOMİ (BURSA) - Bursa ekonomisi için önemli olan e-ticaretin sorunları ve çözümlerinin değerlendirildiği toplantıların 4.’sü olan Mayıs Ayı Kahvaltı Buluşmasında, e-ticarete dönüşüm başta olmak üzere, siber güvenlikten Ticaret Bakanlığı’nın e-ihracat desteklerine kadar sektörel konular ele alındı. idefix, WorqCompany ve KobiKom’un destekleriyle düzenlenen toplantının açılışında konuşan BETİP Kurucular Kurulu Başkanı Mustafa Sönmezay, “Üyelerimizi e-ticaret altyapıları, ödeme kuruluşları ve pazaryerleri ile buluşturuyor ve sorunlarına ortak çözümler arıyor, yeniliklerden öncelikli olarak haberdar olmalarını sağlıyoruz” dedi. BTSO e-Ticaret Komitesi Başkanı Barış Sülün, BTSO e-Ticaret Konsey Başkanı İlker Özgüven ve BİSİAD Başkanı İdris Doğrul Bursa ekonomisi için önemli olan e-ticarete yönelik çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundular.

“e-ticarette yeni dönem”

Bilgi İletişim Güvenliği Uyum ve Siber Dayanıklılık Derneği (BİGUS) Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hacızade de 7545 sayılı kanunun e-ticaret sitelerine düzenlemeler getirdiğini söyledi. Siber Güvenlik Başkanlığı kurulduğunu ve faaliyetlerinin dijital alemdeki tüm kurumları kapsadığını ifade eden Hacızade, “e-Ticaret ekosistemi artık milli savunmamın bir parçası olarak ele alınıyor. E-Ticaret İşlemleri yönetim sistemi standartları ile uyumlu olacak. Kamu kurumları da güvenli bulut bilişim ortamına aktarılacak” dedi. Üyelerin e-ticarete yönelik uygulama örnekleri hakkında verdikleri bilgiler ile genç girişimcilerin e-ticaret alanındaki çalışmalarını anlatmalarının ardından toplantı networking görüşmeleri ile sona erdi.