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Betoya, depreme dayanıklı panel duvar üretecek

Depreme dayanıklı panel duvar üretimi için yatırıma başlayan Betoya, tam otomasyonlu yeni tesisiyle hem inşaat maliyetlerini düşürmeyi hem de kentsel dönüşüm projelerine hız kazandırmayı hedefliyor.

Haber Merkezi
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Betoya, depreme dayanıklı panel duvar üretecek
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İZMİR / EKONOMİ

 

Sürekli depremlerin yaşandığı Türkiye’de kentsel dönüşüm projeleri son dönemde hız kazanırken, sektörünün öncü firmaları arasında yer alan Betoya, bu projeler için depreme dayanıklı panel duvar üretimine başlayacak. Prefabrik yapı elemanları üretiminde Ege Bölgesi’nin en büyük tesislerinden biri olan Betoya, Ar-Ge’ye verdiği önem sayesinde geliştirdiği yüksek teknolojili yeni ürünü ile sektörde fark yaratmaya hazırlanıyor.

 

Betoya Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Dönmez yaptığı açıklamada, kentsel dönüşüm ve dayanıklı yapı ihtiyacına çözüm sunacak panel duvar üretimi için tesis yatırımlarına başladıklarını belirtti. 82 bin metrekare açık, 30 bin metrekare kapalı alanda üretim yapan Betoya’nın, günlük 200 metreküp beton üretim kapasitesiyle bölgede lider konumda olduğunu ifade eden Dönmez, “Şirketin üretim kapasitesini artırmak ve ürün gamını genişletmek için tam otomasyon sistemine sahip yeni bir tesis kurmaya hazırlanıyoruz. Yaklaşık 5 bin metrekare kapalı alanda yapılması planlanan panel duvar üretim tesisi için yeni beton santrali kurduk” dedi.

 

“Panel duvarlar işçilik ve zamandan kazandıracak”

Panel duvar üretiminin Türkiye’de bir ilk olacağını ifade eden Dönmez, “Bu duvarlar taşıyıcı özellikte, ısı izolasyonlu, depreme dayanıklı ve montaja hazır olacak. Bu sistem sayesinde hem zamandan hem işçilikten tasarruf sağlanacak. Ürün konvansiyonel inşa yöntemlerine göre önemli maliyet avantajları sunuyor. Panel duvarlar iç ve dış cephede kullanılabiliyor. Projeye uygun üretim yapılacak ve tesisat boşlukları üretim sırasında panellere entegre edilecek. Böylece hem daha az personel ihtiyacı olacak ve olası iş kazaları azalacak hem de zamandan tasarruf sağlanmış olacak. Panel duvar sistemleriyle hızlı ve güvenli inşa mümkün olacak” diye konuştu.

 

“Kentsel dönüşüm hala çok yavaş”

Türkiye’de kentsel dönüşümün hâlâ yeterli hızda ilerlemediğini dile getiren Dönmez, “Kentsel dönüşüm, depremden sonra gündeme geliyor. Oysa bu bir öncelik olmalı. Sağlam zeminli alanlara yönelim teşvik edilmeli. Halkın uzlaşısı ve kamunun yönlendirici tutumu bu süreci hızlandırabilir” dedi.

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