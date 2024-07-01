Better Cotton’dan İyi Pamuk Uygulamaları Derneği’ne ödül

İZMİR / EKONOMİ

Uluslararası İyi Pamuk Girişimi – Better Cotton (BC) CEO’su Alan McClay bu ödülü, çiftçileri, yerel toplulukları ve doğal kaynakları olumlu yönde etkileyerek pamuk endüstrisinde sürdürülebilir uygulamaları teşvik ettiği ve iyileştirdiği için IPUD’a verdiklerini söyledi.

Dünya çapında iyi pamuk standardını belirleyen ve denetleyen bir girişim olan Better Cotton Initiative tarafından İstanbul’da düzenlenen Konferans’ta pamuk ve tekstil sektörü biraraya geldi. BC yetkilileri, pamuk sanayicileri, Türk ve uluslararası büyük markaların temsilcileri, saha uzmanları ve çiftçiler başta olmak üzere pamuk değer zinciri aktörlerinin katıldığı konferansta, İyi Pamuk Uygulamaları Derneği de BC’nin Türkiye’deki stratejik ortağı olarak yerini aldı.

“İyi Pamuk sadece standart değil, bir dönüşüm hareketi”

Ödül töreninde yaptığı konuşmada topluma, çevreye duyarlı ve ekonomik olarak sürdürülebilir pamuk üretimini desteklemeyi amaçladıklarını dile getiren İPUD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdurrahim Yada, “İyi Pamuk, çiftçilerin, çalışanların ve çevrenin refahını gözeten uluslararası bir sürdürülebilir pamuk standardı ama sadece standarttan ziyade gönüllü ve topyekün bir dönüşüm hareketi aslında. Örneğin şu anda Şanlıurfa’da yürüttüğümüz İnsana Yakışır İş Projesi kapsamında kadın ve çocuk dostu mobil araçla köy köy gezerek pamuk tarlalarında çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çalışılıyor. Bu ödülde payı olan herkese teşekkür ederiz” dedi.