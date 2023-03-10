Beyaz Saray, Kütahya Seramik’le büyümeye devam ediyor

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KONYA - İnşaat malzemeleri sektöründe 32 yıldır faaliyet gösteren Beyaz Saray İnşaat, sektörün güçlü markaları olan Kütahya Seramik, Kütahya Yapı Kimyasalları, ECA, Serel, Creavit, Anka Seramik, Weber Yapı Kimyasalları, Roca Nsk Armatür, Tema Aksesuar, Orka Ahşap Yapı Ürünleri, ve Sayçelik ile her geçen gün ürün gamına çeşitlilik katıyor. Firmanın 2016 yılında açtığı Büsan Sanayi Bölgesi’ndeki 1300 metrekare showroom ile zengin çeşitlerini müşterilerine sunuyor. EKONOMİ’ye bilgiler veren Beyaz Saray İnşaat Genel Müdürü İsmail Can, deneyimli personel, dinamik satış ve pazarlama grubu ile inşaat sektöründe çözüm ortağı olmaya devam ettiklerini söyledi.

“Ünlü markaları Konya ile buluşturuyoruz”

İnşaat malzemeleri sektöründe 32 yılı aşkın deneyime sahip olduklarını belirten İsmail Can, ulusal ve uluslararası markalar yanında stok gücü ve sevkiyat hızı, yaygın tali bayi ağı, müşteri odaklı, rekabetçi fiyat avantajı sunduklarını söyledi. İsmail Can, sektörün güçlü markaları olan Kütahya Seramik, Kütahya Yapı Kimyasalları, ECA, Serel, Creavit, Anka Seramik, Weber Yapı Kimyasalları, Roca Nsk Armatür, Tema Aksesuar, Orka Ahşap Yapı Ürünleri, ve Sayçelik ile kaliteli hizmet sunmaya devam ettiklerini aktardı.

Şehrin göz alıcı lokasyonuna yeni yatırım

Ürün yelpazesi hakkında bilgi veren İsmail Can, “Ürün çeşidimiz bakımından genel anlamda seramik, yapı kimyasalları, vitrifiye, banyo aksesuar armatürleri, banyo dolapları, cam mozaik ürün gruplarının perakende ve toptan satışında faaliyeti çalışmalarımız aktif olarak devam etmektedir. Önce kaliteli hizmet anlayışı ile gelişen saygın ve lider yerli ve yabancı markaların bayiliğini yapan Beyaz Saray İnşaat şehrimizin kesintisiz gelişiminin yanı sıra bölgemizin en büyük satış zincirleriyle işbirliği yapmaktadır” dedi.

Yeni yatırım planlamalarına başladıklarını ifade eden Can, mevcut merkezlerinin iki katı büyüklüğünde bir showroomu ikinci şube olarak Konya inşaat sektörüyle buluşturacaklarını sözlerine ekledi.