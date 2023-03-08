Beydağı: Konteyner ve çadır kentlerde kadınlara yönelik modüler iş sahaları kurulmalı

Şirin ÇAVUŞ

MERSİN - Kahramanmaraş merkezli, toplam 11 ilde yıkıma neden olan deprem afetlerinin hemen ardından bölgedeki kadın dernekleri ile yeni iletişim kanalları oluşturduklarını belirten Girişimci İş Kadınları Derneği (GİŞKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mürvet Beydağı, afetin komplikasyonlarının azaltılması için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Afet bölgesindeki kadın iş insanları ve girişimcilerin acil ihtiyaçlarının tespitini sağlamak için bir kadın koordinasyonu oluşturduklarını ifade eden Mürvet Beydağı, “Afetin geniş bir alana yayılmış olması nedeniyle kadın iş insanlarımız ve girişimciler özelinde bir hasar tespit çalışması yapıyoruz. Veri toplama işlemlerimiz devam ediyor. Deprem bölgesinde bulunan kadın derneklerinden aldığımız bilgilere göre istihdam sağlayan pek çok kadın iş insanımızın maalesef iş yerleri artık yok. Kalan işletmelerin büyük çoğunluğu da çalışamaz durumda. Ayakta kalabilen işletmelerimizin de en acil ihtiyaçlardan birisi insan gücüdür. Bölgede insan göçünü azaltacak projeler ve yeni işbirlikleri kurmaya özen gösteriyoruz” dedi.

Finansal gücün korunması için yeni iş sahalarına ihtiyaç var

İnsan gücünün bölgede tutulabilmesi için öncelikle depremde zarar gören kadınların yaş, meslek, deneyime göre kategorize edilerek, konteyner kentlere yerleştirilmesi gerektiğini ifade eden GİŞKAD Yönetim Kurulu Başkanı Mürvet Beydağı, “Konteyner ve çadır kentlerde kurulacak küçük çalışma alanları ile iş organizasyonları yapılabilir. Bu sayede depremzede kadınlarımız kendi bölgelerinde kalarak hayata daha çabuk adapte olabilirler. Bu noktada tabii ki finansa erişimlerinin de kolaylaştırılması lazım. Sonrasında ise ikame olarak büyük fonlarla destekleyip iş hayatına, üretime geçişleri sağlanabilir. Bu sürecin uzun ve zorlu olacağı bilincinde olarak ancak iş dünyası ve devlet dayanışmasını en yükseğe çıkartarak bu zorlu günleri atlatacağımızdan kuşkumuz yoktur” dedi.