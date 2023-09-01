Beykoz'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Beykoz Belediyesi iş birliğinde pazar günü gerçekleştirilecek yarışta yerli ve yabancı bin triatlet, Kanlıca, Küçüksu ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde yüzme, koşu ve bisiklet kategorilerinde performans sergileyecek.

Yarış güzergahında kalan bazı yollar, sporcu güvenliği ve organizasyonda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için trafiğe kapatılacak.

Bu kapsamda 3 Eylül Pazar günü yüzme yarışı sırasında 05.30 ila 07.30 saatlerinde Kanlıca-Küçüksu arası trafiğe kapalı olacak.

Bisiklet yarışı için 05.00-09.30 saatlerinde Küçüksu-Kavacık TEM bağlantı yolu (Kavacık-Küçüksu geliş yönü), TEM Otoyolu güney şeridi Harp Akademileri ve Kavacık kavşağı arası (Avrupa-Asya gidiş yönü), FSM Köprüsü güney yönü (Avrupa-Asya) trafiğe kapatılacak.

Koşu yarışı için ise 06.30-10.30 saatlerinde Küçüksu-Körfez Caddesi arası araç trafiğine çift yönlü kapalı olacak.