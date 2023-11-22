'Beylikova çiftçisinin geliri depolama suyla 14 kat arttı'

Abdullah SÖNMEZ

ESKİŞEHİR - Eskişehir’in Beylikova ilçesinde 1996 yılında yapımına başlanan, ancak çeşitli nedenlerle tamamlanamayan Beylikova Su Depolama Barajı, işletme hakkının Beylikova Belediyesi tarafından devralınıp eksiklerin tamamlanmasıyla faaliyete geçti. Kış aylarında Porsuk nehrinde boşa akan suyun 9 kilometrelik hat ve pompalar aracıyla baraja depolanması 23 milyon metrekarelik kıraç araziye can suyu oldu.

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, ilgili bakanlıklardan aldıkları destek ve DSİ ile yaptıkları protokol kapsamında tarım arazilerine kapalı devre sulama sistemlerinin kurulup sulama kanallarının iyileştirilmesi çalışmalarının tamamlanmasıyla baraja su basmaya başladıklarını belirtti. Bu yıl barajda 23 milyon metreküplük suyun depolanmasının ardından çiftçilerin sulama yapmaya başladığını açıklayan Alp, bu projenin ilçenin tarımsal potansiyelini ciddi anlamda artırarak ekonomik kalkınmaya katkı sağladığına dikkat çekti. Alp, şunları söyledi: “Beylikova Su Depolama Barajı’nın faaliyete geçmesiyle bölgemizde ürün bazlı büyük bir dönüşüm de yaşanmış oldu. Eskiden kıraç olan arazide iki yılda bir sadece arpa ve buğday ekimi yapılabiliyordu. Bugünkü emtia fiyatlarına göre çiftçinin elde ettiği gelir yaklaşık 13 milyon liraydı. Bu projeyle birlikte ürün çeşitliliği arttı. Arpa ve buğdayın yanı sıra danelik ve silajlık mısır, şeker pancarı, ayçiçeği, patates, soğan ve yemlik bitkileri gibi katma değeri yüksek ürünlerin ekimine başlandı. Bugün geldiğimiz noktada çiftçinin geliri yaklaşık 14 kat artarak 180 milyon lirayı geçti.”

4 milyon metrekarelik atıl araziyi tarıma kazandırdı

Baraj yapılırken istimlak edilen ancak sular altında kalmayan 4 milyon metrekarelik atıl arazide Beylikova Belediyesi bünyesinde hububat ekimine başladıkları bilgisini paylaşan Özkan Alp, büyüklüğüyle Türkiye’de benzeri olmayan bu proje ile çiftçinin gelirini artıran yatırımları hayata geçirdiklerini söyledi. Barajın depolanmasında kullanılan pompaların yüksek elektrik sarfiyatını minimuma indirmek amacıyla Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımı yapacaklarını açıklayan Alp, 6,5 MW’lık bu yatırımla çiftçiye en ucuz maliyetli suyun temin edilmesini sağlayacaklarını söyledi.

Beylikova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin başkanlığını da yürüttüğünü sözlerine ekleyen Özkan Alp, ilçenin tarımsal anlamda kalkınmasına destek olmak için yaptıkları çalışmalar hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Çiftçimize olan desteklerimiz sadece sulama alanında sınırlı kalmıyor. Beylikova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çatısı altında yürüttüğümüz çalışmalarla da onlara önemli katkılarda bulunuyoruz. Hayvancılık tarafında süt toplama merkezimizde topladığımız sütü kendi süt soğutma depolarımızda soğutuyoruz. Aldığımız 3 adet silaj paketleme makinesi ile çiftçimizin ihtiyaç fazlası ürünlerinin paketlenip satılmasıyla ek gelir imkanı yaratıyoruz. Kooperatifimizi daha da büyütmek için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ücretsiz tahsis ettiğimiz yaklaşık 2 bin dönümlük atıl araziyi sulu tarıma açacağız. Tüm bu hizmetlerin yanı sıra ilçemizde yaşam kalitesini yükseltecek sosyal tesisler, kütüphaneler, millet bahçeleri ve yüzme havuzları gibi yatırımları da hayata geçirdik.”

“Artık göç veren değil, göç alan bir ilçeyiz”

Eskişehir’de eğitime en çok yatırım yapan belediyelerden biri olduklarına dikkat çeken Özkan Alp, “Yatırım planlamamızı ve alt yapımızı 50 yıl sonrasına göre hazırladık. Bu planlamada eğitim de önemli yer tutuyor. İlçemizde 15 yıl önce sadece birer adet ilkokul ve ortaokul varken bugün birçok anaokulu ve ilköğretim okulunun yanı sıra kurduğumuz Beylikova Çok Programlı Anadolu Lisesi’ndeki birçok özel bölümle eğitime ciddi yatırım yaptık. Bugün gelinen noktada Beylikova artık göç veren değil göç alan bir ilçe” ifadelerini kullandı.