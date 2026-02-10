Bianca Vita, yeni şubesini açtı

DUYGU GÖKSU / İZMİR

İzmir’de abiye ve gelinlik sektörünün merkezi olan Mimar Kemalettin’e katma değer yaratacak yeni bir mağaza eklendi. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi (MTK) Sitesi Başkanı Abdullah Salkım’ın yeni gelinlik mağazası Bianca Vita’nın açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi

Açılışa, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, EBSO Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, EBSO Başkan Yardımcısı Hakan Ürün, İZTO ve EBSO Meclis üyeleri ile MTK esnafı katıldı.

Açılışta, Türkiye’nin yatırıma, gelişmeye ve refaha ihtiyacı olduğunu dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Ekonominin kara bulutlarını dağıtmaya ihtiyacımız var. Bu da üreterek olacak. Ben İzmir’de çalışan ve üreten herkese çok büyük minnet duyuyorum. Yeni bir iş yerinin açılması şehre gelen berekettir. Ama gelinlik ve abiyeyi ayrı bir yere koymak lazım. İzmir’de bu sektör çok ciddi bir ihracat yapıyor. O yüzden bizim için çok kıymetli. Ben sektördeki herkesin ihtiyacı olduğu zaman onların destekçisi olmaya her zaman hazır olduğumuzu tekrar söylemek isterim” dedi.