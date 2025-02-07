Bibcerciler, Uzak Doğu'yu Türk meyvesiyle tanıştıracak

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Ülke genelindeki sözleşmeli tarım alanlarına ek olarak bin 55 dönümlük öz mal arazinin 655’inde narenciye, 400’ünde sert çekirdekli meyve üreten Biberciler, hasat edilen ürünleri Mersin’deki 23 bin metrekarelik tesislerinde işliyor, sezonda toplanan ortalama 80 bin ton ürünün yüzde 90’ını başta Rusya ve Ukrayna olmak üzere, farklı ülkelerdeki 198 ithalatçıya ulaştırıyor. Geri kalan yüzde 10’luk kısımla Türkiye’deki 2 zincir markete ürün tedarik ettiklerini belirten Biberciler Yaş Meyve-Sebze Genel Müdürü Serhat Çamaşırcı, “Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkelerinde önemli bir hacme eriştik. Bu yıl Avrupa’nın batısında Almanya ve İtalya ile çalışmaya başladık. Birkaç yıl içinde Uzak Doğu ülkelerindeki yerimizi alacağız” dedi.



İhracat listelerinde yükselişe geçti

İhracatta her geçen yıl güçlenen bir şirket haline geldiklerinin altını çizen Serhat Çamaşırcı, 2020’de Akdeniz İhracatçı Birlikleri’ne kayıtlı firmalar arasında, sektörde en fazla dış satım yapan 20’nci firma olduklarını dile getirdi. Aynı sıralamada 2021’de 11’incilik, 2022’de 7’incilik, 2023’te ise 4’üncülük elde etiklerine dikkat çeken Serhat Çamaşırcı, “2023 verilerine göre hazırlanan TİM 1000 listesinin de 919’uncu basamağında yer aldık. İhraç pazarlarındaki atılımlarımızla bu ivmeyi sürdürmeyi amaçlıyoruz. Başarının ardından yatan kilit unsur, aile içindeki diyalog oldu. Aile bireylerimizle ülke ekonomisine katkı koymaya devam edeceğiz” diye konuştu.



Günlük 77 bin 500 adet kasa üretiyorlar

İhracat ürünlerinin muhafaza edildiği plastik kasaların kendi bünyelerinde imal ettiklerini bildiren Serhat Çamaşırcı, 16 dönümlük fabrikadaki 10 makineyle günlük 77 bin 500 adet plastik kasa üretebildiklerini söyledi. Kasaların yüzde 40’ını kendilerinin kullandığını, yüzde 60’ını ise sektördeki diğer firmalara pazarladıklarını kaydeden Serhat Çamaşırcı, bir taraftan maliyet düşürüp diğer yandan ekstra kazanç sağladıklarını aktardı. Daimi şekilde 70 personel istihdam ettiklerinin bilgisini de veren Serhat Çamaşırcı; ürün işleme hattında, ülke genelindeki bahçelerde ve depolarda ise günlük bin 250 kişiye iş imkânı sağladıklarını sözlerine ekledi.