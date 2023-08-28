Biber işçileri taban fiyat sorununa çözüm bekliyor

GAZİANTEP / EKONOMİ

CHP Gaziantep Milletvekilleri Hasan Öztürkmen ve Melih Meriç’in ziyaret ederek sorunlarını dinlediği İslâhiyeli biber üreticileri, bibere bir taban fiyat verilmemesinden dolayı, birkaç tüccarın belirlediği fiyatla maliyetin çok altında satmak zorunda kaldıklarını, devletin buna bir çözüm bulmasını istediler.

Biber üreticileri, gelen fahiş elektrik faturalarını ödeyemedikleri için tarlalarını suladıkları kuyuların elektriklerinin de kesildiğini ifade ederek,” Burası deprem bölgesi ve sözde devlet bize destek verecekti. Destek falan yok, çiftçi kaderine terk edilmiş durumda. Aylık gelen elektrik faturası 150 ile 250 bin lira arasında. Ödeyemeyince de gelip hemen elektrikleri kesiyorlar” dediler. Üreticiler ayrıca, iklim şartları nedeniyle suların da kurumasıyla bu yıl rekoltenin düşük olduğunu, bu nedenle yetiştirdikleri ürünün emeklerini kurtarmadığını söyledi.

Biber üreticilerinin sorunlarını dinleyen ve konuyu meclis gündemine taşıyarak çözüm arayacaklarını belirten CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, "Bu hükümet bilerek, isteyerek, planlı bir şekilde Türkiye'de tarımı bitirmek istiyor. Daha önce bölgede üretici dostu Güneydoğu Birlik vardı. Güneydoğu Birlik, üreticilerin biberlerini maliyetinin üzerinde kâr marjıyla alırdı ve satardı. Böylece üretici zarar etmezdi. Şimdi birlik kapandı. Fıstık üreticisi perişan. Biber üreticisi perişan. Tüccarın insafına bırakılmış durumda” diye konuştu.

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç ise Tarım Bakanına çağrıda bulunarak, sadece fındığa taban fiyat açıklayarak çiftçilerin sorunlarının çözülemeyeceğini, özellikle deprem bölgesindeki çiftçilerin daha fazla desteklenerek bölgenin ayağa kaldırılması gerektiğini belirtti.

Melih Meriç, bölge çiftçilerinin büyük bir sıkıntı içerisinde olduklarını ifade ederek; “Gaziantep'in tüm ilçelerindeki çiftçiler perişan. Gaziantep’in İslâhiye ilçesi Türkiye'nin depremden en fazla etkilenen ilçesi. Buna rağmen bu kadar duyarsızlık kalınmasına bir Türkiye vatandaşı olarak çok üzülüyorum” ifadelerini kullandı.

Üretici tarlada çalıştıracak işçi bulamıyor

Biber üreticileri, depremden sonra birçok insanın ilçeyi terk ettiğini, bu nedenle tarlalarda çalıştıracak günlük amele bulmakta da zorlandıklarını, çalıştıracak günlük işçi bulamadıklarını da dile getirdi. Biber üreticileri, tarlalarını sulamak için kuyulardan su çekerken harcadıkları elektriğe aylık 150-200 bin lira arasında faturalar geldiğini, ürettikleri biberi satamadıkları için faturaları ödeyemeyince de elektriklerinin kesildiğini ve tarlaların susuz kaldığını ifade etti.