Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek Bursa'nın Yenişehir ilçesi tarafında da devam eden orman yangınının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

Osmaneli'nin, Bursa'nın Yenişehir ilçesi sınırı yakınındaki Belenalan ile Dereyörük köyleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının fark edilmesi üzerine, bu alana Bursa Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri ile çevre belediyelere bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesi tarafında da devam eden orman yangını, çok sayıda ekip tarafından arazözlerle söndürülmeye çalışılıyor.

Havanın kararmasıyla helikopterli söndürme çalışmalarına ara verildi.

Ekipler, iş makineleri orman içinde yollar açarak yangını çevrelemeye çalışıyor. Yangının civardaki köylere ve yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Ekiplerin karadan müdahalesinin sabaha kadar devam edeceği, havadan müdahalenin ise günün aydınlanmasıyla başlayacağı öğrenildi.

Bu arada, yangın nedeniyle alevlere yakın bölgedeki Yüksek Hızlı Tren şantiyelerinden ikisi tedbir amaçlı boşaltıldı.

"Yaklaşık 25 hektarlık alan yangının etkisi altında"

Bilecik Valisi Şefik Aygöl de yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

Aygöl, AA muhabirine, yangının Bursa'nın Yenişehir ilçesi ile Bilecik'in Osmaneli ilçesi tarafında devam ettiğini, alevleri kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Aygöl, "Yaklaşık 25 hektarlık alan yangının etkisi altında. Hem Bursa tarafında hem de bizim tarafta yoğun bir şekilde müdahale var. Bilecik tarafında yaklaşık 40 araç ve 200 personelle müdahale ediyoruz." dedi.

Aygöl, hem devletin bütün imkanları hem de özellikle özel sektörden iş makineleriyle, çalışanlarıyla beraber yoğun mücadele verildiğini vurguladı.

Rüzgarın etkisine göre önlemler alınarak müdahale hızının artırıldığını kaydeden Aygöl, "Ayrıca, İl Özel İdaresi dozerleriyle yangının köylere gelme ihtimaline karşı önünü keserek çalışmalara devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Aygöl, bölgede hızlı tren hattı inşaatını yapan bir firmaya ait şantiyenin tedbir amaçlı boşaltıldığını dile getirdi.

Yangının yerleşim yerlerini tehdit edip etmediğine ilişkin soru üzerine Vali Aygöl, "Bilecik tarafında herhangi bir tahliye söz konusu değil. Şu anda öyle bir öngörümüz yok. Sadece şantiyeyle ilgili tedbiren tahliye oldu. Onun dışında şu anda bir problemimiz yok." yanıtını verdi.