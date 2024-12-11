Bilim insanları uyardı, Akdeniz’in geleceği tehlike altında

MERSİN/EKONOMİ



Küresel Farkındalık Girişimi Sahil Temizleme Kampanyası çerçevesinde, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) AB Bilgi Merkezi tarafından farkındalık çalışmaları yürütüldü. Bu kapsamda ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle, Çamlıbel Balıkçı Barınağı’nda deniz temizliği yapıldı. ODTÜ akademisyenlerinden Dr. Korhan Özkan, nehir kenarlarındaki ekosistemin tahrip olmasının deniz kirliliğinde önemli rol oynadığını söyledi. Tahribatın besin emisyonlarını etkilediğine dikkat çeken Özkan, kıyılara gelen her türlü kirliliğin bu yükü artırdığını aktardı. Prof. Dr. Barış Salihoğlu ise Akdeniz’in dünyadaki iklim değişiminden en fazla etkilenecek üç havzadan biri olduğunun altını çizdi. Kirliliğin ana sebeplerinden biri olarak, Seyhan ve Ceyhan nehirleriyle diğer küçük nehirlerin Mersin Körfezine dökülmesini gösteren Dr. Mustafa Mantıkçı da “Adana ve Mersin’den gelen endüstriyel ve evsel atıkların, aynı zamanda Çukurova'nın gübrelemeden kaynaklanan tarımsal yükünün nehirler aracılığıyla denize gelmesiyle denizlerimiz büyük tehdit altında” dedi.



“Balıktan fazla plastik olabilir”

Tüm akademisyenler gerekli önlemlerin alınmaması halinde Akdeniz’in ekolojik krizle yaşamak zorunda kalacağı konusunda fikir birliği oluştururken, MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır ise “Deniz çöpleri küresel bir sorun. İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilik nedeniyle, 2050 yılına kadar denizlerde balıktan fazla plastik olabileceği tahmin ediliyor. AB’nin ve Türkiye’nin deniz sınırlarında, benzer çevresel zorluklarla karşı karşıya kalındığını görüldü. Çözüm için birlikte adım atılmalı” diye konuştu.



Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir ise belediyenin deniz kirliliğine karşı yaptığı çalışmaları anlattı. Halisdemir, en büyük arzularının farkındalık oluşması ve vatandaşların denizleri korumak üzere gerçek anlamda çalışma yapması olduğunu kaydetti.