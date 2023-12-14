Bilimmed, deney kafesi üreterek ithalatı ucuzlatıyor

ALİ BAŞ / ESKİŞEHİR

Kafeslerle birlikte deney fareleri de satmaya başladıklarını söyleyen Bilimmed Yönetim Kurulu Başkanı Nihal Özçelik, deney kafesi üretmeye tesadüfler sonucu başladıklarını belirtti. Özçelik, “Bazı çalıştığımız üniversitelerde bütçeler kısıtlı olduğu için hocalar, deney kafesi almakta ve temin etmekte zorluk çekiyordu. ‘Buna bir çözüm bulalım. İthal kafesler çok pahalı. Alamıyoruz’ dediler. Ben bir tane örnek kafes aldım. Eşim de mühendis, birlikte araştırma yaptık ve kısa süre içinde deney kafesini üretmeyi başardık. Bilim insanlarımıza kafesi götürdük birkaç düzeltme istediler. Düzeltmeleri yapınca ithal kafeslerin bire bir aynısı oldu. Daha sonra da seri üretime başladık” dedi.

“İthal kafeslerin üçte biri fiyatına satış yapıyoruz”

Deney kafeslerini ihtiyaca özel üretip sattıklarını aktaran Nihal Özçelik, “İthal gelen kafeslerin üçte biri fiyatına satış yapıyoruz. Bizim satışlar artmaya başlayınca ithal edilen kafeslerin fiyatları düştü” dedi. Deney kafesleri için ihalelere girdiklerini dile getiren Nihal Özçelik, “Kimi ihalelerde bize zorluk çıkarılıyor, şartnamelerle bizi ihale dışına bırakmak isteyenler oldu. Yerli üretim olduğu için destekleyenler de oluyor. Şartnameler farklı olduğu için deney kafeslerinin bir standardının olması gerektiğini düşündüm. Bununla ilgili de KOSGEB’e proje yazdım. Orada hepsini o dönemde tüm araştırmaları yapmıştım. Türkiye’ye kaç tane kafes geliyor? Ne kadar ihtiyacımız var? Dışarıya ne kadar döviz kaybı oluyor? Projemizle ilgili düzeltme istediler. Onları da yaptık. Değerlendirmeleri biraz uzun sürdü. Ne yazık ki KOSGEB tarafından reddedildi” diye konuştu.

“Kızım, ‘annem fare satıcısı’ diyor”

Eskiden deney hayvanlarının tüm üniversitelerde olmadığını da hatırlatan Nihal Özçelik, şu görüşlere yer verdi: “Kafeslerle birlikte deney hayvanları da satmaya başladım. İlk zamanlarda fareleri arabamın bagajında taşıyordum. Bir gün kızım gördü fareleri. ‘Ne yapıyorsun’ deyince, sattığımı söyledim. Okulda “annen ne iş yapıyor?” diye sorduklarında “Fare satıyor” yanıtını verince epey bir şaşkınlık yaşamış öğretmenleri. Tıp alanında çalışma yürüten hocalar kimi zaman hazır fare istiyor. Yani hazır kanser olmuş, hazır şeker hastası olmuş. İşte bu deney hayvanlarını çok erken saatte taşımak gerekiyor. Çünkü strese giriyorlar. Hayvanları yormamak gerekiyor. Birçok şartları var.”