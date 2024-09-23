Bilişim Vadisi, Brezilya'da düzenlenen Startup20 etkinliğine katıldı

EKONOMİ / KOCAELİ

Sao Paolo’da düzenlenen etkinliğe Türkiye delegesi olarak katılan Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Startup20'nin daha etkin ve kapsayıcı hale gelmesi konusunda, üye delegelerle stratejik plan oluşturmak için düzenlenen toplantılara katıldı.

Erkan Tüzgen ayrıca, etkinlik kapsamında Suudi Arabistan yan etkinliklerine katılarak, yatırımcılar ve teknoparklarla önemli temaslarda bulundu. Toplantılarda, startupların gelişimine yönelik yeni iş birliklerinin kurulması ve yeni imkanların oluşturulabilmesi için neler yapılabileceği ele alındı.

Dünya ekonomisinin önemli bir bölümünü temsil eden 19 ülke, Avrupa Birliği ve Afrika Birliği’nin üye olduğu G20 forumunun yan hattı olan Startup20 platformu, girişimcilik ve inovasyon liderlerini bir araya getiriyor. Girişimcilik ekosisteminin gelişimini desteklemeyi hedefleyen Startup20, politika önerileri oluşturulmasını ve iş birliği yapılmasını sağlamak amacıyla kuruldu.