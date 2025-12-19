Bilişim Vadisi Hackathon serisi’nin ilk aşaması tamamlandı

Kocaeli

Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi’nin kendi markası altında sürdürülebilir bir yapı oluşturmak amacıyla hayata geçirilen Bilişim Vadisi Hackathon Serisi’nin ilk aşaması, GO Bilişim Vadisi İstanbul Ofisi’nde başarıyla gerçekleştirildi. Serinin ilk hackathonu olan Web Teknolojileri Hackathonu, Bilişim Vadisi’nin yazılım okulu 42 Türkiye öğrencilerine özel olarak düzenlendi.

Bilişim Vadisi sürdürülebilir bir Hackathon modeli sunuyor

Bilişim Vadisi tarafından kurgulanan VADI Hackathon Serisi, yalnızca tek seferlik bir yarışma modeli olmanın ötesinde genç yeteneklerin uzun vadeli olarak ekosisteme kazandırılmasını hedefleyen, sürdürülebilir bir yapı olarak konumlanıyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen ilk organizasyon, serinin temel yaklaşımını ve metodolojisini ortaya koyan başlangıç aşamasını oluşturdu.

42 Türkiye öğrencilerine yönelik ilk Hackathon

VADI Hackathon Serisi’nin ilk etabı, Bilişim Vadisi bünyesinde faaliyet gösteren yazılım okulu 42 Türkiye’de eğitim alan öğrencilere yönelik olarak planlandı. Yarışmaya katılan öğrenciler, 4 kişilik takımlar halinde değerlendirmeye alındı.Yarışma sürecinin ilk aşamasında takımlar, EduVence platformu üzerinden gerçekleştirilen teknik değerlendirme sınavına katıldı. Bu değerlendirmede her takımın bireysel performans ortalamaları esas alınarak bir sıralama oluşturuldu. Yapılan değerlendirme sonucunda 20 takım, final etabına katılmaya hak kazandı.

42 Türkiye öğrencilerine özel olarak kurgulanan Web Teknolojileri Hackathonu, web geliştirmeyi yalnızca arayüz ve kodlama pratiği olarak değil, uçtan uca dijital ürün geliştirme kültürü olarak ele alan vizyoner bir üretim maratonu olarak öne çıktı.

42 Türkiye’nin eğitmensiz, akran öğrenimine dayalı ve proje temelli modeli; Bilişim Vadisi’nin teknoloji ve girişimcilik ekosistemiyle buluşarak, öğrencilerin fikirlerini çalışan prototiplere ve uygulanabilir ürünlere dönüştürdüğü güçlü bir deneyim alanı sundu.

Web Teknolojileri Hackathonu, 42 Türkiye öğrencilerinin geleceğin dijital platformlarını tasarlayan, kullanıcı odaklı düşünen ve sadece kod yazan değil, değer üreten geliştiriciler olarak sektöre hazırlandığını ortaya koyan önemli bir örnek oldu.

Finale kalan takımlar, Bilişim Vadisi GO İstanbul Ofisi’nde fiziki olarak gerçekleştirilen final etabında yarıştı. Final sürecinde katılımcılar, teknik değerlendirme aşamasına ek olarak Bilişim Vadisi Organizasyonel Gelişim birimi tarafından uygulanan envanter testine de tabi tutuldu.Hackathon boyunca takımlar, kendilerine sunulan 7 farklı görev başlığı arasından seçtikleri bir problem alanı üzerinde çözüm geliştirdi. Projelerin tamamen bitirilmiş olması zorunlu tutulmazken, değerlendirmelerde ekiplerin teknik yaklaşımları, problem çözme becerileri, geliştirdikleri çözümün seviyesi ve yarışma süresince gösterdikleri ilerleme dikkate alındı.

48 saatlik üretim maratonu

Yarışmacılar, iki gün süren hackathon boyunca proje geliştirme oturumları, speed networking çalışmaları, panel ve tecrübe paylaşımı oturumları ile desteklenen yoğun bir program akışında yer aldı. Final sunumları, jüri üyelerinin değerlendirmeleriyle tamamlandı ve dereceye giren takımlar belirlendi. Yarışmada birinci olan takım dizüstü bilgisayar, ikinci olan takım tablet, üçüncü olan takım ise kulaklık ödüllerinin sahibi oldu.

“Türkiye’yi teknoloji, yetenek ve yatırım çeken küresel bir merkeze dönüştürmeyi hedefliyoruz”

Hackathonların Bilişim Vadisi için stratejik bir araç olduğuna dikkat çeken Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, “Biz beraber iş yapmanın aslında girişimciliğin ilk adımı olduğuna inanıyoruz. TEKNOFEST’lerin kurgulanmasının, her sene düzenlenmeye devam etmesindeki maksatların da başlıcası bu.İnanıyoruz ki ancak takım olarak çalıştığımızda başarılı olabiliriz” ifadelerini kullandı.

Sadece ekosistem sağlayan değil aynı zamanda ekosisteme ticarileşen ürünlerle de katkı sağlayan bir pozisyona doğru ilerlediklerinin altını çizen Tüzgen, “Birlikte önce Türkiye’nin bir teknoloji ve girişimcilik ülkesi olması, sonra da dünyadan teknoloji çeken, teknoloji girişimcilerini çeken, yetenek ve yatırım çeken ve ülkemizin global bir hub haline gelmesi için bu çalışmaların her birinin bu yolda döşenen birer taş olmasını arzu ediyorum” diye konuştu.

“42 Türkiye öğrencileri gerçek problemlerle gerçek ortamda buluştu”

Hackathonun öğrenciler için taşıdığı değere vurgu yaparak şu değerlendirmede bulunan 42 Türkiye Direktörü Osman Melih Gökçe “42 Türkiye olarak öğrencilerimizin yalnızca teknik bilgiyle değil, gerçek problem alanlarında takım çalışması ve çözüm üretme becerileriyle de gelişmesini önemsiyoruz. Bilişim Vadisi iş birliğiyle gerçekleştirilen bu hackathon, öğrencilerimizin edindikleri yetkinlikleri gerçek bir çalışma ortamında test edebilmeleri açısından çok kıymetli bir deneyim oldu” diye konuştu.