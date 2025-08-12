Bilişim Vadisi’nde Türkiye–Macaristan Ortak Programı Otonom Araç Teknolojileri Çalıştayı gerçekleşti

Kocaeli

Türkiye ile Macaristan’ın diplomatik ilişkilerinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında “Otonom Araç Teknolojileri Çalıştayı” Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirildi. İstanbul Okan Üniversitesi ve ZalaZONE Bilim ve Teknoloji Parkı paydaşlığında düzenlenen etkinlikte, iki ülkenin kamu, akademi ve özel sektör temsilcileri; CCAM test altyapılarından yapay zekâya, 5G ve 6G teknolojilerinden ortak Ar-Ge projelerine kadar uzanan geniş bir yelpazede iş birliği fırsatlarını ele aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteğiyle hayata geçirilen Türkiye–Macaristan Ortak Programı çerçevesindeki çalıştay, otonom mobilite ekosistemindeki güncel gelişmelerin paylaşılmasına ve iki ülke arasında yeni köprüler kurulmasına olanak sağladı. Etkinlik öncesinde Macaristan’dan gelen konuklar ile Türkiye’den temsilciler, Bilişim Vadisi’nin Robotaksi Test Alanı’nı gezerek mobilite alanındaki uygulamaları yerinde inceledi.

Çalıştaya kamu kurumları, üniversiteler, test merkezleri ve özel sektör temsilcileri katıldı. Programda; CCAM (Bağlantılı, Kooperatif ve Otonom Mobilite) test ve değerlendirme altyapıları üzerine kapsamlı görüş alışverişi yapıldı. MIL/SIL/HIL/DIL simülasyonları, kontrollü test pistleri ve açık yol denemeleri gibi teknik konuların yanı sıra, Avrupa Birliği ile Türkiye–Macaristan ikili proje çağrıları, yapay zekâ, 5G ve 6G gibi kolaylaştırıcı teknolojilerin kullanımına ilişkin başlıklar da gündeme alındı.

“Türkiye’nin teknoloji yolculuğunda girişimciler ön planda olacak”

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, “Teknoloji geliştikçe iş birliklerinin değeri artıyor. Bir asır önce bireysel icatlar ön plandayken, bugün artık kurumların ortak üretim yaptığı bir dönemdeyiz. Bundan sonra icatların ortaya çıkması kurumlar arası iş birliği sayesinde daha mümkün hale gelecek. Bu çalıştayı ve gerçekleştireceğimiz iş birliklerini bu yüzden çok değerli görüyoruz.

Hedefimiz, Türkiye’yi teknoloji üreten, ihraç eden ve girişimcilik merkezi haline getirmek. Bu vizyonun asıl taşıyıcı gücü, girişimciler ve teknoloji geliştiriciler olacak. Biz de Bilişim Vadisi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak onların her zaman yanında duracak, ihtiyaç duydukları her alanda çözüm üretmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Yeni teknolojilere yön verecek ortak adımlar atıyoruz”

İki ülke arasındaki Ar-Ge potansiyeline dikkat çekeren ZalaZONE Genel Müdürü András Hárý, “ZalaZONE olarak teknolojik değişimlerin hızlanması için bir katalizör ortam oluşturduğumuza inanıyoruz. Bu, Bilişim Vadisi ile en önemli ortak noktamız. Her iki kurum da IASP (Uluslararası Teknoparklar Birliği) üyesi ve bu sayede hem yerel hem de uluslararası iş birliği fırsatlarına sahibiz” ifadelerini kullandı

İstanbul Okan Üniversitesi UTAS Kurucu Başkanı Nejat Tuncay ise yaptığı sunumda, çalıştayın kapsamını aktararak akademi ve sanayi arasında kurulacak iş birliklerinin öneminin altını çizdi.

Teknoloji iş birliğinde yeni bir dönem başlıyor

İki ülke arasında CCAM test altyapılarının entegrasyonu, ortak Ar-Ge çalışmalarının hızlandırılması ve AB proje çağrılarına birlikte başvurma konularında mutabakat sağlandı. Bilişim Vadisi, ZalaZONE ve İstanbul Okan Üniversitesi, alınan kararları somut projelerle desteklemek üzere çalışmalarını sürdürecek.