Biltay Teknoloji, savunma sanayiine dijital güç katıyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Geliştirdiği SCIENTA ERP yazılımının sahip olduğu entegre çözümlerle bir kurumun ihtiyacı olan tüm yazılımları tek bir platformda toplayan Biltay Teknoloji, son aşama olarak CAD/CAM yazılımını pazara sunmaya hazırlanıyor. Böylece Türkiye’nin önemli sorunlarından biri olan üretim verimliliğinin artırılmasına çözüm geliştireceklerini belirten Biltay Teknoloji Genel Müdürü Alper Bilge, ürünlerin iyileştirme sürecini ve pazara sunulmasını hızlandırarak işletmelerin dünya klasmanında bir oyuncu haline gelmesini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Dijitalleşme sürecine katkılarının sadece yazılım geliştirme ile sınırlı olmadığını vurgulayan Bilge, kağıtsız fabrika kurulumu hedefiyle çalışmalar yürüttükleri bilgisini de paylaştı. Bütünleşik yazılım hizmetleriyle fabrikaların dijital dönüşüm maliyetlerini önemli ölçüde düşürdüklerini aktaran Bilge, “Bir fabrikanın dijital dönüşüm süreci farklı yazılımlarla 100 ila 200 bin dolar arasında bir maliyetle karşılanıyor. Bizim geliştirdiğimiz yapılar sayesinde bu entegrasyon maliyetleri ortadan kalktığı için 50-60 bin dolara mal oluyor” diye konuştu.

50 fabrikayı birbirine bağlayacak

Savunma sanayiinde önemli projelere imza attıklarını kaydeden Alper Bilge, sektörün önde gelen kuruluşlarından Roketsan’a tedarik zinciri yönetim yazılımı üretmeye hazırlandıklarını açıkladı. Bilge, “Bu proje sayesinde fabrikalar, üretimde herhangi bir değişiklik olduğunda anında optimize eden bir yapay zeka sistemine sahip olacak. Tedarik zincirindeki sorunları net bir şekilde görmelerini ve müdahale etmelerini sağlayacak” dedi. Projenin şu anda Roketsan ile iki tedarikçisi arasında deneme aşamasında olduğunu ve yılsonuna kadar tamamlanacağını belirten Bilge, “Proje kapsamında tedarik zincirini tam olarak inceleyerek buradaki sıkışmaları, problemleri anında müdahale ederek ürün tedarik sürelerini kısaltmayı hedefliyoruz. En kısa sürede en hızlı üretim sağlayabilmek birçok fabrikanın hayalidir. Bunu başardığınızda aslında işletmeler için stratejik bir silah haline geliyor. Bu sayede rekabet güçleri büyük bir oranda artmış olabiliyor. Roketsan ile başladığımız bu yolculukta 2025 yılı sonuna kadar 50 fabrikayı birbirine bağlamayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.