Bina ve tesisler kimlik kazanıyor

EKONOMİ (BURSA) - Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Abdullah Burkay İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İnşaat Mühendisi Tolga Üstünsu “Binaları teslim ederken verdiğimiz kimlik sertifikalarının üzerindeki kare kod okutulduktan sonra firmaya verdiğimiz özel şifre ile girilen sertifika içinde binanın Mimari, Statik, Elektrik, Mekanik Projeleri, Zemin Etüdü, ÇED Raporu, Ruhsat, Beton Test Raporu, Demir Test Raporu, Yapı Kullanma İzni gibi bütün bilgilere ulaşmak mümkündür” dedi.

Tolga Üstünsu, bütün bu belgelere her türlü dijital ortamdan tek tuşla ulaşılmasının yapı kontrol disiplinleri ve gelecekteki muhtemel bina tadilat ve revizyon çalışmaları için çok önemli olduğunu ifade etti.