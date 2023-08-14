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Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Haber Merkezi
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İlçenin Servi köyü kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ve Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Karadan ve havadan yürütülen söndürme çalışmalarına bazı sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar da destek veriyor.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.