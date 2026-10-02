Biotrend ve Uniper, Türkiye’nin biyometan potansiyeli için işbirliğine gidiyor

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ESRA SULTAN AZİZOĞLU / İSTANBUL

Atık yönetimi ve yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren Biotrend, Türkiye’nin biyometan potansiyelini ekonomik değere dönüştürmek amacıyla Almanya merkezli enerji şirketi Uniper ile işbirliğine gitti.

İstanbul’da gerçekleştirilen imza töreninde taraflar, Türkiye’de biyometan üretiminin geliştirilmesi ve elde edilecek ürünün Avrupa pazarlarına ulaştırılması olanaklarını değerlendirmek üzere bağlayıcı olmayan bir protokol imzaladı. Törene Almanya’dan gelen Uniper heyetinin yanı sıra Doğanlar Holding Grup CEO’su Hakan Göral da katıldı.

Mevcut tesisler biyometan için değerlendirilecek

Protokol kapsamında Biotrend’in mevcut atık bazlı biyogaz tesislerinin biyometan üretimine dönüştürülmesi ile yeni biyometan üretim kapasitesinin geliştirilmesine yönelik fırsatlar birlikte incelenecek.

Biyogazın arıtılarak içindeki karbondioksit ve diğer bileşenlerin ayrıştırılmasıyla elde edilen biyometan, doğal gaza alternatif yenilenebilir bir gaz olarak öne çıkıyor. Mevcut doğal gaz altyapısında kullanılabilmesi, biyometanı sanayi ve ulaşım başta olmak üzere farklı sektörlerin karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik seçeneklerden biri haline getiriyor.

Tarafların çalışmasında, Türkiye’nin biyometan üretim kapasitesinin yanı sıra ürünün doğal gaz şebekesine verilmesi ve gerekli koşulların sağlanması halinde Avrupa Birliği pazarlarına ulaştırılması seçenekleri de ele alınacak.

Türkiye’nin potansiyeli 50 TWh’ye ulaşabilir

Türkiye’nin yıllık biyometan üretim potansiyelinin 50 TWh seviyesine kadar çıkabileceği değerlendiriliyor. Doğanlar Holding bünyesinde faaliyet gösteren Biotrend’in mevcut portföyünün ise yıllık yaklaşık 1,4 TWh biyometan üretim potansiyeline sahip olduğu tahmin ediliyor.

Bu kapsamda yapılacak çalışmalar, mevcut biyogaz tesislerinin biyometan üretimine uygunluğunun belirlenmesinden yeni kapasite yatırımlarına kadar uzanan bir fizibilite sürecini kapsayacak.

Ancak imzalanan protokol, taraflara herhangi bir yatırım, satış veya alım taahhüdü getirmiyor. Gelecekte geliştirilebilecek projelerin; Türkiye’deki düzenleyici çerçeve, sertifikasyon koşulları, teknik altyapı ve ticari fizibilite sonuçlarına göre şekillenmesi bekleniyor.

“Yüksek katma değerli yenilenebilir gaz ürünü”

Doğanlar Holding Grup CEO’su Hakan Göral, biyometanın Türkiye’nin atık ve biyogaz kaynaklarını yüksek katma değerli bir yenilenebilir gaz ürününe dönüştürme potansiyeli taşıdığını belirtti.

Göral, Uniper ile imzalanan protokol kapsamında Türkiye’deki biyometan üretim fırsatları ile Avrupa pazarlarına erişim imkanlarını değerlendirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, Biotrend’in atık yönetimi ve biyogaz alanındaki deneyiminin teknik ve ticari değerlendirmeler açısından önemli bir temel oluşturacağını kaydetti.

Biotrend, atık yönetimi, yenilenebilir enerji ve kaynak geri kazanımı alanlarında faaliyet gösterirken; Uniper ise Almanya merkezli Avrupa enerji şirketi olarak doğal gaz ticareti ve LNG ithalatı başta olmak üzere enerji arzı alanında faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 7 bin çalışanı bulunan Uniper’in 18,5 GW elektrik üretim kapasitesi bulunuyor.