Bir bakkalda başlayan hayâl, çocukların geleceğine uzanan kütüphaneye dönüştü

ERHAN BEDİR / BURSA

Bir kitapta okunan hikâye, Bursa’da çocukların hayatına dokunan bir sosyal sorumluluk projesinin başlangıcı oldu. Ahmet Şerif İzgören’in kitabında yer alan, çocukları kitap okumaya teşvik etmek için onlara kırmızı soğan kabuklarıyla haşlanmış pembe yumurtalar ikram eden yaşlı bir kadının hikâyesinden etkilenen Emre Tamirciler, yaklaşık üç yıl önce “Ben de böyle bir şey yapmalıyım” diyerek harekete geçti. Çevresinden ve sosyal medya üzerinden kitap desteği toplamaya başlayan Tamirciler, bir bakkalın içerisinde çocukların kitap okuyabileceği küçük bir alan oluşturdu. Başlangıçta yalnızca bir hayâl olarak görülen proje, bu nedenle Hayâl Kütüphanesi adını aldı. Küçük bir işletmede başlayan girişim, zaman içerisinde çocukların kitapla buluştuğu, okuduklarını paylaştığı ve sohbet ettiği bir sosyal alana dönüştü.

“İkramlar kitap sevgisine dönüştü”

Projenin ilk döneminde çocukların kütüphaneye ilgisini artırmak amacıyla kitap okuma etkinliklerinin yanında çeşitli ikramlar da yapıldı. Çocuklar zaman zaman dondurma, çikolata ve gofret için kütüphaneye gelirken, projenin en önemli kazanımı zamanla ortaya çıktı. Çocuklar bir süre sonra ikramlardan çok kitaplar ve kitapların dünyası için Hayâl Kütüphanesi’ni ziyaret etmeye başladı. Bu dönüşüm, projenin yalnızca kitap bağışlarının değerlendirildiği bir alan olmaktan çıkarak çocuklarda okuma alışkanlığını geliştirmeyi ve kitapla kurulan bağı güçlendirmeyi amaçlayan bir sosyal girişime dönüşmesini sağladı.

“İkinci şubenin yolu KASDER’le kesişti”

Hayâl Kütüphanesi’nin ikinci şubesinin kuruluşunda ise Türkiye Kas Hastalıkları Derneği (KASDER) Bursa Şubesi ile kurulan iletişim önemli bir dönüm noktası oldu. KASDER Bursa Şubesi ailesinden Kübra, Ferdağ, Engin ve Mine’nin Hayâl Kütüphanesi’ni ziyaret etmesiyle başlayan süreç, yeni bir kütüphane fikrini beraberinde getirdi. Ziyaretin ardından derneğin kurucu başkanlarından Can Ahmet’in kitap desteği çağrısı, projenin yeni bir aşamaya taşınmasını sağladı. Toplanan kitaplar ve gönüllülerin emeğiyle Hayâl Kütüphanesi’nin ikinci şubesi KASDER Bursa Şubesi bünyesinde hayata geçirildi.

“Kitap, çocuğun geleceğine yapılan yatırımdır”

Hayâl Kütüphanesi’nin yalnızca kitapların bulunduğu bir alan olarak değil, çocukların kendilerini ifade edebilecekleri ve sosyal bağlarını güçlendirebilecekleri bir buluşma noktası olarak tasarlandığını belirten proje sahibi Emre Tamirciler, projenin temelinde çocukların kitapla erken yaşta buluşmasını sağlama hedefinin bulunduğunu söyledi. Tamirciler, kitapların çocukların düşünce dünyasını geliştiren, hayal kurmalarını sağlayan ve geleceklerine yön verebilen önemli araçlar olduğunu belirterek, “Hayâl Kütüphanesi’nin hikâyesi, bir kitabın bir çocuğun hayatında başlatabileceği değişimin, toplumsal dayanışmayla nasıl büyüyebileceğinin somut bir örneği. Biz küçük bir hayâlle yola çıktık. Bugün bu hayâlin ikinci bir kütüphaneye dönüşmesi, doğru bir fikrin ve gönüllü dayanışmasının neleri değiştirebileceğini gösteriyor” dedi.