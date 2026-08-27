“Bir şeyler yapalım” hayali üç ile yayıldı: 200 kişiye istihdam sağlıyor

Yaklaşık 25 yılı aşkın süredir turizm ve otelcilik sektöründe üst düzey yönetici olarak görev yapan Ersin Kalender, arkadaşı ve aynı zamanda kapı komşusu olan ortağıyla çıktıkları yolda gerçekleştirdikleri yatırımlarla bölge turizmine hizmet veriyor. Bulundukları sektör için “Bölgemizde bir şeyler yapalım hayaliyle başladığımız bir iş” diyen Kalender, Cihan Bey’in Uzungöl’deki yatırıma dahil olduktan sonra bu hayalin farklı şehirlere yayıldığını belirtti. Üç şehre yayılan yapının ardından kendi ürünlerini oluşturup satabilmek amacıyla seyahat acentesi kurduklarını anlatan Kalender, böylece yalnızca otelcilik değil, bölge turizmine yönelik paket üretmeye de başladıklarını kaydetti.

Ordu’da Flora Ordu Butik Otel, Uzungöl’de Flora Resort ve Rize Handüzü’nde Flora Handüzü Resort & Wellness & Bungalov olmak üzere üç tesislerinin bulunduğunu belirten Kalender, toplam 400 yatak kapasitesine ulaştıklarını ve yaklaşık 100 çalışanlarının bulunduğunu söyledi. Rize’de bir seyahat acentelerinin de bulunduğunu aktaran Kalender, oteller ve acentenin toplamda 4-5 yıllık bir hikâyesi olduğunu ifade etti.

Turizm sektöründe kendi paketlerini oluşturup satmak amacıyla acente kurduklarını anlatan Kalender, bugün ürettikleri bu modelin sonuçlarını almaya başladıklarını belirtti. Misafirlerini geldikleri noktadan kendi araçları ile alarak Flora Handüzü, Uzungöl’e ve Ordu’ya tesislerinde konaklattıklarını anlatan Kalender, talep eden misafirler için de Samsun’dan Artvin’e hatta Batum’ a rotalara eklediklerini ifade ederek “Kendi paketimizi oluşturduk. Şu anda bu oluşumun meyvelerini alıyoruz” dedi. Kalender, kendi acenteleri üzerinden oluşturdukları paketlerle üç tesisi ve farklı destinasyonları aynı turizm yapısı içerisinde buluşturduklarını kaydetti.

Yatak kapasitesinden ziyade konsept satıyoruz

Tesislerinin her birinin farklı bir konsept üzerine kurulduğunu belirten Kalender, bu nedenle yatırımlarında yatak kapasitesinden çok konseptin ön plana çıktığını söyledi. “Otellerimizin her birinin konsepti farklı olduğu için aslında yatak kapasitesinden ziyade konsept satıyoruz” ifadelerini kullanan Kalender, üç tesiste farklı turizm deneyimleri sunduklarını anlattı.

Rize Handüzü’ndeki tesisin doğa, spor ve sağlıklı yaşam ekseninde şekillendiğini belirten Kalender, burada büyük bir spa merkezi yaptıklarını söyledi. Paketlerinin içerisine “doğayla yaşam” ve “sağlıklı yaşam” literatürlerini de eklemeye başladıklarını aktaran Kalender, detoks, sağlıklı yaşam, yüksek irtifa, yoga ve pilates gruplarının yılın belirli dönemlerinde tesise sabit olarak geldiğini ifade etti.

Handüzü’nde kış turizmi ve heliski

Flora Handüzü tesisinin kış turizmi açısından da önemli bir yapıya sahip olduğunu belirten Kalender, bölgenin çok yoğun kar aldığını ve 6 ay aralıksız kayak sezonu bulunduğunu söyledi. Kış turizminin tesiste artık oturan bir yapıya dönüştüğünü ifade eden Kalender, geçen yıl heliski çalışmalarına da başladıklarını anlatarak Heliski alanında isim yapmış ve deneyimli bir şirketle çalıştıklarını belirtti.

Uzungöl’de hedef 12 ay turizm

Uzungöl’deki Flora Resort’un ağırlıklı olarak Orta Doğu pazarına hitap ettiğini belirten Ersin Kalender, tesisin mayıs ayından eylül sonuna kadar hizmet verdiğini söyledi. Uzungöl’de markalaşma ve turizmi 12 aya yayma hedefleri bulunduğunu aktaran Kalender, bunun tek bir tesisin çabasıyla mümkün olmayacağını, bölgedeki tesislerin ortak hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

“Uzungöl bence kışın daha güzel. Burayı yerli turiste de açmak lazım” diyen Kalender, Orta Doğu pazarının ağırlığı nedeniyle bölgenin yerli turist açısından pahalı algılandığını belirtti. Bu algının kırılması ve Uzungöl’ün yılın tamamına yayılan bir turizm destinasyonuna dönüşmesi için farklı paketlerin uygulanması gerektiğini vurgulayan Kalender, “Bunun için tüm pazarlara hitap edebilecek farklı paketler çalışarak bölgeyi 12 aya yayacak çalışmalar uygulanırsa,sadece 3 ay yerine sürekli bir hareket sağlanır” dedi.

Karadeniz’de turizm için yeni alternatifler gerekli

Karadeniz turizminin arzulanan seviyelere ulaşması için yalnızca otel ve yatak kapasitesine odaklanılmaması gerektiğini belirten Kalender, turistlerin bölgede geçirdiği zamanın da çeşitlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Özellikle akşam saatlerinde turistlerin yapabileceği aktivitelerin sınırlı olduğunu belirten Kalender, farklı ülkelerden gelen turistlerin kendi kültürleriyle de vakit geçirebilecekleri alanların bulunması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

“Karadeniz turizminin arzulanan seviyelere ulaşması için farklı şeyler yapmak lazım. Şu anda bölgede akşam 8-9’dan sonra insanlar otele kapanmak durumunda kalıyor çünkü yapacak bir aktivite ve gidecek bir yer yok. Bu insanlar geldiğinde bir iki akşam yöresel müziklerimizi dinletebilirsiniz. Üçüncü akşam ne yapacak? Gelenler biraz da kendi kültürüyle eğlenmek istiyor”

Karadeniz turizminde tek pazar uyarısı

Bölge turizminin Orta Doğu pazarına olan bağımlılığın sektör açısından önemli bir risk oluşturduğunu öne süren Ersin Kalender, Trabzon’daki yüksek yatak sayısının da geçmiş yıllarda hızla büyüyen Orta Doğu pazarının sonucu olduğunu söyledi. Kalender, “Şu anda Trabzon’da otel sayısının artması ve 100 bin yatağa ulaşmasının nedeni, yaklaşık 10-15 yıl önce patlayan Ortadoğu pazarıdır. Bu pazara bakarak çok yatırım yapıldı. Ama şimdi yatak kapasitesi talebin çok üzerine çıktı. Bu nedenle bölge farklı pazarlar için çalışmalı “ dedi.

Trabzon’un yaptığı hataya diğer illerimiz düşmesin

Turizmde planlı büyümenin hem bölge hem de Türkiye açısından önemli olduğunu vurgulayan Kalender, yeni yatırımların yalnızca mevcut talebe bakılarak şekillendirilmemesi gerektiğini ifade ederek “Sektörde planlı büyüme olursa hem bölgemiz hem de ülkemiz kazanır. Bölge olarak önce pazarı çeşitlendirip artan talebe göre planlı yatırımlara girmeliyiz” diye konuştu.