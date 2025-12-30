Birebir TV’de Resul Orman’ın konuğu Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu

Kocaeli

Birebir TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Tarihte Yolculuk programının özel bölümü, tarih ve kültür meraklılarından yoğun ilgi gördü. Programın yeni bölüm çekimleri, Birebir TV Genel Yayın Yönetmeni, Araştırmacı-Yazar Resul Orman ile Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye’nin entelektüel ve tarihsel hafızasına ışık tutan programda, Osmanlı ve Bizans tarihi üzerine önemli çalışmalara imza atan Semavi Eyice, İstanbul’un sosyal tarihini kendine özgü üslubuyla kayıt altına alan Reşad Ekrem Koçu ve Atatürk’ün Anibal Mezarı sürecine dair tartışmalar gibi dikkat çekici başlıklar ele alındı.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, tarih yazımında şahsiyetlerin ve mekânların belirleyici rolüne dikkat çekerek, geçmişin doğru anlaşılmasının bugünü yorumlamadaki önemine vurgu yaptı. Resul Orman ise yönelttiği sorularla izleyiciyi yalnızca bilgiye değil, aynı zamanda geçmiş ile bugün arasında entelektüel bir yolculuğa davet etti.