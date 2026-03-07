Birinci, Türkiye, Avrupa otomotiv değer zincirinin parçası

Kocaeli

Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan Sanayi Hızlandırıcı Yasa Taslağı, Avrupa sanayisinin stratejik kapasitesini artırmayı ve küresel rekabet gücünü güçlendirmeyi hedefleyen düzenlemeler arasında yer aldı. Taslakta bulunan “Made in EU” kriterinin kapsamına, Avrupa Birliği ile serbest ticaret anlaşması ya da Gümrük Birliği bulunan ülkelerin de dahil edilebileceği ifade edildi.

Türkiye’nin Avrupa otomotiv ekosistemindeki stratejik rolüne vurgu yapan Birinci, “Türkiye otomotiv tedarik sanayi, güçlü üretim altyapısı ve mühendislik kabiliyetiyle Avrupa otomotiv değer zincirinin ayrılmaz bir parçası. Gümrük Birliği kapsamında Türkiye’de üretilen ürünlerin ‘Made in EU’ yaklaşımı içinde değerlendirilmesi, Avrupa sanayisinin rekabetçiliği ve tedarik güvenliği açısından önemli bir fırsat sunuyor” dedi.

TAYSAD olarak süreci uzun süredir yakından takip ettiklerini belirten Birinci, “Bu konuyu uzun süredir gündemimizde tutuyor, sektör paydaşlarımız ve ilgili kurumlarımızla birlikte Türkiye’nin Avrupa otomotiv ekosistemindeki stratejik rolünü vurguluyoruz. Önümüzdeki dönemde de uygulama süreçlerini yakından izleyerek üyelerimizin rekabet gücünü ve Avrupa ile bütünleşik üretim yapısını destekleyen gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.