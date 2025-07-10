Birsen: “Doğalgaz ve elektrik zamları enflasyonu tetikliyor”

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Eskişehir Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, doğalgaza gelen yüzde 24.6’lık zammın esnaf ve sanatkarı zor durumda bıraktığını söyledi. Birsen, hizmet sektöründeki işletmelerin artan doğalgaz maliyetleri nedeniyle zorlandığını belirtti. Birsen “Bu zamlar doğrudan piyasa fiyatlarına yansıyor, bu da enflasyonun yükselmesine neden oluyor. Devletimizin bu alandaki zamları bir an önce durdurması, enflasyonun daha hızlı bir şekilde kontrol altına alınmasına katkı sağlayacaktır. Aksi hâlde, zamların devam etmesi durumunda enflasyonun kontrol altına alınamayacağı ortadadır” dedi

Birsen, sanayide uygulanan zam oranıyla konut ve küçük işletmelere yapılan zam oranları arasındaki farkın ciddi boyutta olduğu belirtti. Ekonomi Gazetesi Bölge temsilcisi Ali Baş’a açıklamalarda bulunan Birsen “Bu durum özellikle doğalgazla çalışan küçük işletmeler için büyük bir sorun oluşturuyor. Zamlar sadece maliyetleri artırmakla kalmıyor, aynı zamanda enflasyonu da körüklüyor. Elektrik, doğalgaz gibi devletin kontrolünde olan ürünlere zam yapılmayabilir. Benzine ve motorine yapılan ÖTV ayarlamaları ile birlikte pompaya yansıyan zamlar da fiyatları tetikliyor. Bu zamlar doğrudan piyasa fiyatlarına yansıyor, bu da enflasyonun yükselmesine neden oluyor” dedi.

"Müşterilerimizi kaybediyoruz"

Birsen, yaz aylarında Eskişehir’de müşteri sayısında düşüş yaşandığını da dikkat çekerek şöyle konuştu: “Üniversite öğrencilerinin memleketlerine dönmesi ve gurbetçilerin beklenen ölçüde gelmemesi nedeniyle kentte bir durgunluk yaşanıyor. Ayrıca Avrupa’daki ekonomik krizin de Eskişehir piyasasına olumsuz etkileri oldu”

Eskişehir, kalifiyeli göç alıyor

Esnafın şehir merkezindeki yüksek kiralardan kaçınarak yeni gelişen bölgelere yöneldiğini hatırlatan Birsen, “Merkezden taşınan işletmeler, daha düşük maliyetlerle hizmet vermeye devam ediyor. Eskişehir’de her ay ortalama 250 yeni iş yeri açılıyor. Şehrimiz kalifiye göç alıyor ve bu planlı büyümeyi destekliyor. Seyyar satıcılığın yasak olması da bu süreci desteklemektedir. Eskişehir’e gelen kişilerin iş yeri açma motivasyonu ve kalifiye göçle birlikte şehir, planlı bir büyüme süreci içerisindedir” dedi.