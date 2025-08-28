Bitki Vadisi, meyve sebze üretimine hız verecek

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde (TOSB) toplam 20 milyon dolar maliyetle kurulan 45 bin metrekare açık, 15 bin metrekare de kapalı alana sahip yeni fabrikayı hizmete aldıklarını belirten Bitki Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Doğmuş, titizlikle yürüttükleri imalat süreçlerinin yeni tesiste hız kazanacağını söyledi. Farklı kurutma teknolojiye sahip yüksek kaliteli altyapıyla donatılan yeni tesisin Türkiye’de ilk niteliği taşıdığına işaret eden Doğmuş, sektöre önemli bir kilometre taşı koyduklarını vurguladı. Doğmuş, “Tesisimiz üretim kapasitemizi artırmanın yanı sıra küresel pazardaki rekabetçiliğimizi güçlendirecek. Narenciye üretiminin merkezinde yer almamız dolayısıyla, hammadde tedarikinde büyük bir avantaja sahip olacağız” dedi.



Doğaya saygılı, çevreye dost üretim yapılıyor

Ürünlerimizle Türkiye’de güçlü bir yer edinmek, uluslararası pazarlardan daha fazla pay almak istiyoruz” dedi. Doğmuş, “Dünya çapında sağlıklı yaşam trendlerinin yükselmesiyle birlikte, küresel global pazarda geniş bir müşteri kitlesine ulaşacak, ihracat ağımızı güçlendirip farklı ülkelerde daha fazla satış kanalı oluşturup küresel bir marka kimliği kazanacağız. Özetle yatırımlarımız ve stratejilerimizle, sektörün global oyuncularından biri olacağız” şeklinde konuştu.



Şirket olarak çevreye duyarlı bir üretim anlayışını benimsediklerinin altını çizen Hülya Doğmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Doğaya zarar vermeyen üretim süreçleri, geri dönüşüm uygulamaları ve doğal kaynakların korunması konularında atacağımız adımlarla çevreye katkı sunmaya devam edeceğiz. Özellikle çevre dostu ambalaj kullanımı ve enerji tasarrufu sağlamak gibi uygulamalar artarak devam edecek.”



Kozmetik ürünleriyle dikkat çekiyor

Mersin’de 2020 yılında kurulan Bitki Vadisi; limon, lime limon, mandalina, portakal çiçeği, mimoza, zeytin ve kiraz çiçeği gibi bitkilerden imal ettiği kolonyalar ile kurutulmuş meyveleri Greenwind, el-cilt dezenfektanlarını HandSept, temizlik ürünlerini ise Lemon City markasıyla kullanıcıların beğenisine sunuyor.