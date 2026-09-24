Biyoteknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde imzalar atıldı

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Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) tarafından Teknokent yerleşkesi içinde yaptırılan merkezin sözleşme imza törenine Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş, TTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Haydar Baş, Arsin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Ali Sakarya ve Teknokent yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Törende konuşan KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, üniversitelerde üretilen bilimsel bilginin sanayi ile buluşmasının önemine dikkati çekti. Araştırma üniversitesi vizyonu doğrultusunda bilimsel bilginin ürüne, teknolojiye ve ekonomik değere dönüşmesini önemsediklerini belirten Çuvalcı, “Biyoteknoloji ve İnovasyon Merkezi’nin akademisyenlerimizi, araştırmacılarımızı, girişimcilerimizi ve sanayicilerimizi ortak hedefler etrafında buluşturacak güçlü bir yapı olacağına inanıyoruz” dedi.

Genç girişimcilere ekosistem oluşturmayı amaçlıyoruz

Trabzon TSO Başkanı Erkut Çelebi’de , merkezin faaliyete geçmesiyle bölgede nitelikli iş gücüne olan talebin artmasını, alanında uzman araştırmacı, mühendis ve teknik personel istihdamının canlanmasını ön gördüklerini ifade etti. Başkan Çelebi, “Ayrıca genç girişimcilerin ve start-up’ların biyoteknoloji odaklı projelerini hayata geçirebilecekleri bir ekosistem oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda bu çalışmaların yapılabileceği bölgenin en kapsamlı laboratuvar altyapısı kurulum çalışmalarında son aşamaya geldi. Bölgemizde Ar-Ge altyapısının gelişmesine yönelik önemli katkı sağlayacak olan TTSO Biyoteknoloji ve İnovasyon Merkezimiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin destekleriyle hayata geçirildi. Bu vesile ile TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkürlerimizi sunmak istiyorum” dedi.

Tören sırasında yapılan konuşmalarda, Biyoteknoloji ve İnovasyon Merkezi'nin bölge ve ülke ekonomisine sağlayacağı katkılara dikkat çekilerek merkezde, ileri teknoloji gerektiren araştırmaların ticarileştirilmesine yönelik altyapı sunulacağı belirtildi.