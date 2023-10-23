'Bizleri umutlandıran sporcularımızı tebrik ediyorum'

İBRAHİM ÇİÇEKÇİ/KONYA

Meram Belediyespor’un minik okçuları, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu tarafından Ankara Yenimahalle Spor Kompleksi'nde yapılan 100.Yıl Minikler Salon Türkiye Şampiyonası’nda rüzgar gibi esti. 3 gün süren ve 35 ilden 645 sporcunun katıldığı organizasyonda kulüp okçuları Meram’a iki Türkiye Şampiyonluğu, bir Türkiye Rekoru ve iki Türkiye üçüncülüğü ile döndü.

Şampiyonada bireysel 8-9 yaş kategorisi yarışlarında kızlarda Meram Belediyesporlu okçu Nazlı Hilal Kavak, 12-13 yaş kategorisi erkeklerde ise yine Meram Belediyesporlu Mustafa Kerem Ayrancı Türkiye şampiyonu oldu. 8-9 Yaş Kızlarda yarışan Nazlı Hilal Kavak ayrıca 51 puanlık Türkiye rekorunu 57’ye taşıyarak yeni rekorun da sahibi oldu. Şampiyonada 10-11 yaş erkeklerde yarışan takım sporcularından Umut Yusuf Ay ve 10-11 yaş kızlarda yarışan Gülsemin Ayrancı Türkiye 3.’sü olarak bronz madalya kazandılar. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bir şampiyonadan daha büyük başarılarla dönen Meram Belediyespor’u ve okçuluk takımını tebrik etti. “Bizlere bu gururu yaşatan minik okçularımızı tebrik ediyor ve hepsini alınlarından öpüyorum” diye konuşan Başkan Mustafa Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Sporcularımız aldıkları başarılarla bizleri gelecek adına bir kez daha umutlandırdılar. Bizlerin, ailelerinin ve hocalarının verdikleri emekleri madalyalarla ve Türkiye rekorlarıyla taçlandırdılar. Bugün aldıkları her bir madalya geleceğin büyük başarılarının habercisi olacaktır inşallah. Bizler de o güne kadar onlara destek vermeye devam edeceğiz.”