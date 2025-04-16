BM, Selçuklu Belediyesi’nin Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı

MUHAMMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Sürdürülebilirlik vizyonunu sosyal, çevresel ve ekonomik boyutlarda bütüncül bir yaklaşımla ele alan Selçuklu Belediyesi, bu raporla birlikte küresel hedeflere uyum sağlama konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Rapor, enerji verimliliğinden atık yönetimine, toplumsal katılımdan eğitim fırsatlarına kadar birçok alandaki stratejik çalışmaları içeriyor. Selçuklu Belediyesi, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunan projeleriyle ön plana çıkarken Türkiye’de bu alanda örnek teşkil ediyor.

“Hazırladığımız raporun BM tarafından yayınlanması son derece kıymetli”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yerelden başlayarak küresel sürdürülebilirliğe katkı sunmanın en büyük öncelikleri arasında yer aldığını ifade ederek, “Hazırladığımız bu raporun BM tarafından yayınlanması, çalışmalarımızın şeffaflığı ve uluslararası standartlara uygunluğu açısından son derece kıymetli. Selçuklu Belediyesi olarak, Birleşmiş Milletlerin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine bağlı kalarak, kendi toplumumuzda sürdürülebilir ve kapsayıcı bir gelecek oluşturma taahhüdümüzü en üst seviyede tutuyoruz. Bu doğrultuda, ulaşılabilirlik, eşitlik, çevresel sürdürülebilirlik ve toplumsal refah gibi temel ilkeleri rehber alarak çeşitli alanlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birleşmiş Milletlerin belirlediği sürdürülebilir kalkınma hedefleri, dünyamızı daha iyi bir yer haline getirmek için yol haritamızı oluşturuyor” dedi.

“Ortak çözümler üretmeyi amaçlıyoruz”

Hedeflerin yerel düzeyde başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışmaları titizlikle yürüttüklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Bu hedefler; iklim eylemi, sıfır açlık, iyi sağlık ve refah gibi geniş bir yelpazede insanlığın karşı karşıya olduğu zorluklara çözümler sunmayı amaçlıyor. Amacımız, toplumumuzun sürdürülebilirlik konusunda nerede olduğunu anlamak, başarılarımızı kutlamak ve gelişme alanlarını belirlemektir. Bu sayede, gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir Selçuklu ve daha iyi bir dünya inşa etmeye olan katkımızı artırmayı hedefliyoruz. Bu rapor ile Selçuklu Belediyesinin sürdürülebilirlik yolculuğunu şeffaf bir şekilde paylaşarak, toplumumuzun bu konudaki farkındalığını artırmayı ve ortak çözümler üretmeyi amaçlıyoruz. Sürdürülebilir bir Selçuklu ve daha yaşanabilir bir dünya için attığımız adımları sizlerle paylaşmak bizim öncelikli görevimiz. Sürdürülebilirlik yolculuğumuzda bizlere destek olan herkese teşekkür ediyor ve birlikte daha müreffeh bir geleceğe adım atmaktan mutluluk duyuyorum” şeklinde konuştu.