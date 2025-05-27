BN Sanat Akademisi'nde ilk ödüller verildi

MERSİN/EKONOMİ



Sanatseverler ve sanatçıların bir araya geldiği etkinliğe iş dünyası ve yerel yönetimlerden çok sayıda davetli katıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, İl Ticaret Müdürü Ferhat Sümer ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan’ın ve çok sayıda davetlinin katıldığı ödül töreninde etkinliğin açılış konuşmasını yapan BN Otel İcra Kurulu Başkanı Yusuf Narlı, “Kültür ve sanat alanında Mersin’de başlattığımız bu girişim, kentte doğru bir iş yaptığımızın ve bu alandaki etkinliklere ve yaratıcı çalışmalara duyulan ihtiyacın en belirgin göstergesi oldu. BN Sanat Akademisi ile sanatı ve sanatçıları bir araya getiren etkinlikler ve yarışmalar düzenleyerek onlara yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri alanlar sunarken, aynı zamanda sanatın otelcilik deneyimiyle bütünleştiği bir atmosfer yaratmayı hedefledik. Bugün geldiğimiz noktada ise ilk etkinliğimizin amacına başarıyla ulaştığını görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.



BN Otel’in kentin turizmine katkılar sunduğunu belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, “Mersin'imiz Akdeniz'in iyot ve narinciye kokan, sırtını toroslara ve kahraman yörüklere dayayan, yüzünü Anadolu'nun kadim topraklarından, Mezopotamya'dan doğan, o kavurucu Akdeniz güneşine dönen, Çukurova, ana kucağı dediğimiz, ne ekersen biter dediğimiz, bağrında nice dünyaya mal olmuş değerleri barındıran bir şehir. Mersin sanatıyla, kültürüyle, tarihiyle, beşeri zenginliğiyle tam bir mozaik şehri. Mersin'i anlamak için Mersin'e gelmek lazımmış. Mersin'i anlamak için Mersinli gibi düşünmek lazımmış. Mersin dünyaya birlikte yaşama dersi verebilecek bir şehrimiz. Biz de bunu birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.



Yoğun ilgi gören yarışmanın ödül töreninde, Akademi’nin seçici kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en yüksek puanı alan yarışmacılar arasından ‘başarı ödülü’nü; Arzu Arslan, tuval üzerine yağlı boya eseriyle, M. Emrah Akkayüz ‘Günümüz İkonaları’, Abdullah Ramazan Polat ise ‘Çaltı Dikeni Yabani Sürgün’ adlı eseriyle kazandı. Bengisu Muazzez Kurtuluş’un ‘Tüh’ adlı çalışmasıyla ‘jüri özel ödülü’ne layık görüldüğü yarışmada, 4 adet ‘mansiyon ödülü’ verildi. Bu ödüllere ise Bedriye Aydın Zamansız ‘Yörünge’, Mehmet İdris Eşkil ‘Yapı’, Arzu Yıldız ‘Penceremdeki Kedi’ ve İhsan Erenci ‘Yaşayan Var mı?’ adlı eserleriyle layık görüldü.







