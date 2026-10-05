Bodrum Sağlık Vakfında hazırlanan bayraklar 38. The Bodrum Cup’ta dalgalanacak

BODRUM / EKONOMİ

Bodrum Sağlık Vakfı’ndan özel gereksinimli bireyler, Bodrum Marmara Koleji öğrencileri, Bodrum’dan birçok gönüllü 2 Ekim Cuma günü bir araya gelerek The Bodrum Cup’ın yarış bayraklarını renklendirdi. Etkinliğe The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Cactus Hotels Yiyecek & İçecek Operasyonları ve Açılışlardan Sorumlu Grup Direktörü Eylül Candan, Cactus Hotels Grup Marketing Müdürü Abdullah Gül, Yalıkavak Marina Ön Büro Müdürü Aziza Mammadova katıldı. Yarışlar sırasında bu bayraklar, deniz üzerinde renkli görüntülere sahne olacak.

2016’dan bu yana süren buluşmada hazırlanan bayraklar, yarış haftasında teknelerde taşınacak. Boyamaya katılan vakıf öğrencilerinin 20 Ekim Salı günü ilk etabın startını özel bir tekneden izlemesi planlanıyor.

Uysal: “Bayrakları teknelerde görmek günü hatırlatıyor”

Bayrak boyamanın yarış haftası yaklaşırken en çok bekledikleri buluşmalardan biri olduğunu dile getiren The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, “Bodrum Sağlık Vakfı’ndaki arkadaşlarımızla 2016’dan beri yan yana geliyor, yarış bayraklarını birlikte hazırlıyoruz. Birkaç hafta sonra bu bayrakları teknelerde görmek, burada geçirilen günü yeniden hatırlatıyor. Vakfa, katılımcılara ve bu yıl bize destek veren herkese teşekkür ederim” dedi.

The Bodrum Cup hazırlıklarının yarışlardan çok önce başladığını ve bayrakların vakfın bahçesinde hazırlanmasının bu sürecin önemli bir parçası olduğunu belirten The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, “Yarış günü denizde onları gördüğümüzde burada geçirilen günü ve emeği geçen herkesi hatırlayacağız” dedi.

Aras: “Hazırlık yarıştan çok önce başlıyor”

38 yıldır denizdeki yarışlardan kıyıdaki buluşmalara kadar farklı alanlarda değer üreten The Bodrum Cup’ın bu yıl 10’uncu kez Bodrum Sağlık Vakfı ile gerçekleştirdiği yarış bayraklarını boyama etkinliğinin eşitlik, dayanışma ve birlikte yaşam iradesini temsil ettiğini belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Özel gereksinimli bireylerin hayal gücüyle renklenen bu bayraklar, eşitliği, dayanışmayı, umudu ve birlikte yaşama irademizi de temsil edecek. Her fırça darbesi, yaşamın bütün alanlarında var olmak ve üretebilmek için herkese eşit imkân sunulması gerektiğini bir kez daha hatırlatacak” dedi.

Mandalinci: “Bayraklarda dostluk ve dayanışmanın izleri olacak”

The Bodrum Cup’ın 38 yıllık yolculuğunda gelenek haline gelen yarış bayraklarını boyama etkinliğinin bu yıl 10’uncu kez özel gereksinimli bireylerle gerçekleştirildiğini belirten Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, “Bu bayraklar yalnızca teknelerimizin üzerinde dalgalanmayacak. Her birinde dostluğun, dayanışmanın, sevginin, emeğin ve birlikte üretmenin izleri olacak. Her fırça darbesi, hayatı birlikte güzelleştirdiğimizde ve herkesin yeteneğini ortaya koyabileceği imkânları çoğalttığımızda daha güçlü bir toplum olduğumuzu hatırlatıyor” dedi.

Kocadon: “Engeller fırça darbeleriyle kalkıyor”

The Bodrum Cup kapsamında her yıl düzenlenen yarış bayraklarını boyama etkinliğinin vakıfta özel bir enerji yarattığını belirten Bodrum Sağlık Vakfı Başkanı Hülya Kocadon, “Bu sadece bir boyama etkinliği değil; engellerin fırça darbeleriyle kalktığı, sevginin, paylaşmanın ve ortak hayallerin kumaşa döküldüğü çok özel bir an. Yarış günü tekneler denize açıldığında, üzerinde öğrencilerimizin emeği olan bayrakların dalgalandığını görmek göğsümüzü kabartıyor” dedi.