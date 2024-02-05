'Bodrum’a 1,5 milyon turist gelebilir'

İZMİR / EKONOMİ

Türk turizminin misafirperverlik ve başarısının, hizmet anlayışı ile birleşip hızla gelişen teknolojik yatırımlarla birlikte küresel turizmde ilgi odağı olmaya devam edeceğini söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, “Bodrum için 1,5 milyon turist gelme ihtimali var. Havayollarıyla görüşmeler yaptık. Turizmde belli bir dönemde acente ödemeleri sağlıklı olursa otellerde bu açıdan sağlıklı olacaktır. Nakit akışı doğru olduğunda hizmet de güçleniyor, buna bağlı olarak memnuniyet oranları da artıyor. Bu yüzden turizm kredisini uygun hale getirilmesi büyük önem taşıyor. Sonuçta turizm, 30’un üstünde farklı sektörün amiral gemisi” dedi.

Bodrumlu turizmciler olarak tanıtım çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Dengiz, “Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Uluslararası Otel Restaurant, Cafe, Çamaşırhane Ekipmanları, Ağırlama ve Konaklama Teknolojileri Fuarı’nda (HORECA Fair) da yerimizi alacağız. GL Platform tarafından düzenlenen fuar, bu yıl 400 firma ile 18 bini aşkın ziyaretçiyi buluşturacak. Fuar, İzmir'de 13-16 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek” diye konuştu.

Sektör için HORECA’nın çok değerli olduğunu söyleyen Dengiz “Tedarikçi firmaların orada olması bizler için kıymetli. Önemli olan kredibilitenin artması ve gelen otellerin, HORECA’dan uygun satın alma yapabilmesi. Bu yüzden bizler, finansal kaynakların fuarda satın almaya yardımcı olması gerektiğine inanıyoruz. Bankalarımız da fuarda yer alarak sektörümüze destek verecektir” diye konuştu.