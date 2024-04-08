Bodrum'a su altı parkı kuruluyor

İZMİR / EKONOMİ

Bodrum Belediyesi Kültür A.Ş. bünyesinde faaliyetlerine devam eden Bodrum Deniz Müzesi ile Mavi Ege Denizi Rotary Kulübü, 2022 yılında ortak olarak hayata geçirdikleri Blue Exile Art Project (BEAP) kapsamında, bu yıl içinde Bodrum’a bir su altı parkı kazandırma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Ana odağında denizi koruma bilinci konusunda farkındalık oluşturmak, bölgede deniz ve denizcilik kültürünü tanıtmak, koruma amaçlı faaliyetler gerçekleştirmek, dalış turizmine ve turizmi çeşitlendirmeye fayda sağlamak olan proje kapsamında, Bodrum Bitez Mevkii Akvaryum Koyu’nda BEAP Sualtı Parkı kurulması hedefleniyor.

Su altı park kuruluyor

Bodrum’da, Milta Marina Fener Club’da yapılan basın toplantısında projenin öncesi ve bundan sonraki hedefleri paylaşıldı. Toplantıda konuşan Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı Ayda Özeren, 2022 yılında iklim değişikliğine dikkat çeken “Sular Yükseliyor” temasıyla kurgulanan sualtı sergisi ile başlayan projenin, “Oksijen” temasıyla, Bodrum’a kalıcı bir sualtı sergisi kazandıracağını söyledi.

“Sanat iyileştirir”

Mermer ve kil gibi denize dost malzemeler kullanılarak üretilmiş çok büyük boyutlarda heykellerin, heykel grupları ya da yerleştirmelerin deniz dibinde görülebileceği kalıcı su altı sergisinin birinci etabının 15 Mayıs 2024 tarihinde açılacağını belirten Özeren, “Denizin derinliklerindeki olağanüstü güzellikleri ve sırları koruyabilmek, denizlerin ayrılmaz bir parçası olan doğal yaşamı ve ekosistemleri korumayı becerebilmek, su altı dünyasının kırılganlığını ve korunması gerekliliğini vurgulamak ve gelecek nesillere temiz ve sağlıklı denizler bırakabilmek hepimiz için çok önemli. Bu projede de yer almak, çevre bilincini sanatla birleştirmek çok değerli. Çünkü zamana karşı tek direnen ve ayakta kalan şey sanat. Sanat iyileştirir, sanat iyi gelir” diye konuştu.

Kurumlardan örnek işbirliği

BEAP Bodrum Sualtı Parkı’nın birinci etabı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, Bodrum Belediyesi Kültür A.Ş, Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu, Bodrum Ticaret Odası, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi, TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) Project Posidonia, Sualtı Araştırmaları Derneği, Bodrum ve Karya Bölgesi Kültür Sanat ve Tanıtma Vakfı, Bodrum Tanıtma Vakfı, Bodrum dalış okulları, Alpay Mermer, İbak Beton ve Ege Grup İnşaat tarafından desteklenmiş, sanatçılar Ayla Turan, Doğu Çankaya, Esra Sağlık, Genco Gülan, Kemal Tufan ve Mehmet Kutlu da eserleriyle katılım sağlamıştı.