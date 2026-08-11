Bodrum’da yüzde 90 doluluk yetmedi

İREM CEYLİN DEMİRCAN / BODRUM

Bodrum’da turizm sezonu yüksek doluluklarla devam etse de sektör, geçen yılın rakamlarını yakalayamadı. Otellerde dolulukların yüzde 90’ın üzerine çıktığı, plaj ve sahillerde yoğunluğun arttığı ilçede; uçuş iptalleri, turistlerin farklı destinasyonlara kayması, kur baskısı ve yüksek maliyetler turizmcinin sezon performansını aşağı çekiyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Bodrum Temsilcisi Yiğit Girgin, yüksek sezonda olunmasına rağmen temkinli bir tablo çizerek, “Geçen seneden yüksek olamayız, olamayız” değerlendirmesinde bulundu.

Geçen sezonun rakamlarının yakalanamayacağını belirten Girgin, “Geçen seneden yüksek olmayız, olamayız. Çok fazla uçak iptali aldık, bölgeden çok fazla başka yerlere kayan uçaklar oldu. Ülke içerisinde de bazı ufak çaplı daralmalardan bahsedebiliyoruz. Bakanlığın açıkladığı verilere baktığımızda da geçen seneye göre turist sayısında yüzde 2,5’luk bir daralma var. Gelirlerde bu çok fazla bir daralma gibi görünmüyor ancak turist sayısında ciddi bir azalma var. Bunu özellikle Bodrum’da kendi alanlarımızda gözlemliyoruz” dedi.

Temmuz ayı verilerinin henüz açıklanmadığını ve bu ayda da daralma beklediğini ifade eden Girgin, “Temmuz ayında da bir daralma olduğunu tahmin ediyorum. Bir önceki seneye kıyasla çok iyi gittiğimizi söylemek çok pozitif olur. Ancak tüm sektör elinden geldiğince faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Ekonomik sebepler, savaşın getirdikleri ve kur baskısının olumsuz yansımaları var. Bunları bu sezonda görüyoruz. Çok pozitif bir tablo çizemem ama sezon itibarıyla çok negatif konuşabileceğimiz bir durum da henüz yok. Tabii ki ciddi zorlanmalar ve ciddi manada boşluklar yaşadık” diye konuştu.

Maliyet baskısının azaltılmasının yalnızca sektörün değil, kamu politikalarının da konusu olduğunu belirten Girgin, “Devlet yatırımları teşvik ederken mevcut tesislerin dönüşümünü ve yenilenmesini de teşvik etmeli. Özellikle mevcut otellerin yenilenme süreçlerinde likiditeye ulaşım kolaylaştırılabilir, destekleyici krediler sağlanabilir” dedi.

Ekonomik ve orta segmentteki oteller ile pansiyon ve apartların farklı amaçlarla dönüşerek turizm sektöründen çıkmaya başladığına dikkat çeken Girgin, “Ekonomik ve orta segmentteki otellerimizi kaybediyoruz. Rezidans ve lojman dönüşümleriyle pazardan yatak eksilmesi gibi bir durumla karşılaşıyoruz. Özellikle İngiliz, Alman ve Orta Avrupa turistinin hedef olduğu bölgelerde pansiyonlarımız ve apartlarımız lojmana, rezidansa veya başka kullanım alanlarına dönüşüyor. Oysa bu işletmeler bulundukları bölgelerde turizmin gelişmesine çok büyük katkılar sundu. Bu işletmelerin sektörden çıkması ilerleyen süreçte orta ekonomik segmentte ve mass turizmde sıkıntı yaratacaktır. Diğer bölgelerde ciddi yatak artışlarımız olduğunu biliyoruz ancak mevcut tesislerin yenilenmesine yönelik desteklerin artırılması gerekiyor.

Enflasyon, kur baskısı, gıda enflasyonu, talep yeterince artırılmadan yatak arzının yükseltilmesi ve mevcut yatakların yenilenmesi için yeterli desteğin sağlanamaması sektörü zorlayan başlıca unsurlar. Daha üst segment bir turizm hedefimiz var ancak bizi biz yapan temel değerleri de göz ardı etmeden ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.