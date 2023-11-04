Bodrum'u fırtına vurdu, tekneler parçalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Fırtınada bazı amatör balıkçı tekneleri su aldı. Torba ve Ortakent mahallelerinde ahşap, yelkenli ve bir motor yat ise kayalıklara sürüklendi. Motor yat ve yelkenli tekne dalgalarla birlikte kayalıklara çarparak parçalandı. Teknelerin parçaları, sahile dağıldı.

Yarımadanın farklı noktalarında balıkçılar, teknelerinin zarar görmemesi için büyük çaba sarf etti. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybedip gece yerini yağışa bırakması bekleniyor.