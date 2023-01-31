Bölgeler Koordinatörü Çiftçi’ye Meslek Hizmet Ödülü

EKONOMİ (BURSA) - Muradiye Rotary Kulübü Başkanı Mecit Boyacı’nın ev sahipliğinde Podyum Davet’te düzenlenen ödül töreninde ayrıca Avukat Özge Yılmaz Türker de meslekte başarı ödülüne layık bulundu. Çiftçi’ye ödülünü Mecit Boyacı’nın yanı sıra Rotary 2025-2026 guvernörü ve İletişim Hizmetleri Başkanı Adnan Sözeri ile Kuzey Yıldızı Rotary Kulübü Başkanı Zeynep Çelen takdim etti. Muradiye Rotary Başkanı Boyacı, her ay bir konu belirlediklerini belirterek, bu ayki toplantıda mesleğinde başarılı olarak topluma katkı sağlayan, süreklilik arz eden çalışmalara imza atmış kişilere meslek hizmet ödülü verdiklerini aktardı. Toplantıda söz alan Adnan Sözeri de 200’ün üzerinde ülkede 3 milyonu bulan üyeleriyle güçlü bir yapı olduklarını belirterek, topluma katkı sağlamak için çalışan bir sivil toplum kuruluşu olduklarını vurguladı.