Bolu Belediyesi Halk Ekmek’te Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Bolu Belediyesi Halk Ekmek, Ramazan ayına özel pide fiyatını 18 lira olarak belirledi.
Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olan Ramazan pidesi, Bolu Belediyesi Halk Ekmek satış noktalarından vatandaşın sofrasına taşınacak. Bolu Belediyesi Halk Ekmek, 320 gramlık Ramazan pidesini sadece 18 liradan satışa sunacak.
Pide, özel fırın ve marketlerde 25 TL’den satışa sunulacak
Bolu’nun dört bir yanındaki Halk Ekmek büfelerinde yerini alacak pideler, Ramazan ayının ilk günü itibarıyla vatandaşlarla buluşacak. Özel fırın ve marketlerde ise aynı gramajdaki pideler 25 TL’den satılacak.