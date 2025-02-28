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Bolu Belediyesi Halk Ekmek’te Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Bolu Belediyesi Halk Ekmek, Ramazan ayına özel pide fiyatını 18 lira olarak belirledi.

Haber Merkezi
İHA
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Bolu Belediyesi Halk Ekmek’te Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
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Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olan Ramazan pidesi, Bolu Belediyesi Halk Ekmek satış noktalarından vatandaşın sofrasına taşınacak. Bolu Belediyesi Halk Ekmek, 320 gramlık Ramazan pidesini sadece 18 liradan satışa sunacak.

Pide, özel fırın ve marketlerde 25 TL’den satışa sunulacak

Bolu’nun dört bir yanındaki Halk Ekmek büfelerinde yerini alacak pideler, Ramazan ayının ilk günü itibarıyla vatandaşlarla buluşacak. Özel fırın ve marketlerde ise aynı gramajdaki pideler 25 TL’den satılacak.

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