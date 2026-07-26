Bolu TSO ’da inşaat sektörü ve girişimcilik gündemi masaya yatırıldı

İnşaat, yapı ve müteahhitlik alanında faaliyet gösteren üyeleri temsil eden 9. Meslek Komitesinin Olağan İstişare Toplantısı, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Alemdar başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Meclis Başkanı Aydoğan Tekin'in yanı sıra Bolu Mimarlar Odası Başkanı Cem Gül, Bolu İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Mümtaz Yüce Yanık, Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Murat Armutçu, BİMDER Başkanı Bülent Arslan, 9. Meslek Komitesi Başkanı Murat Ceylan ve komite üyeleri katıldı.

Toplantıda inşaat sektörünün mevcut durumu değerlendirilirken, sektör temsilcilerinin dile getirdiği sorunlar, çözüm önerileri ve kurumlar arası iş birliği gerektiren konular ele alındı. Görüşmeler sonunda, tespit edilen sorunların ilgili kamu kurumları nezdinde takip edilmesi, gerekli ziyaretlerin gerçekleştirilmesi ve sürecin koordinasyon içinde yürütülmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

Öte yandan, KOSGEB İş Geliştirme Destek Programı kapsamında düzenlenen jüri toplantısı da Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. KOSGEB Başkan Yardımcısı Dr. Fatih Gökyurt'un katıldığı toplantıda, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Alemdar, Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kaşka, KOSGEB Bolu İl Müdürü Arif Ercan ve BAİBÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Özyurt jüri üyesi olarak yer aldı.

Toplantıda girişimcilerin iş fikirleri ve projeleri değerlendirilirken, destek süreçlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Program kapsamında ele alınan projelerin Bolu'nun girişimcilik ekosistemine ve kent ekonomisine katkı sağlayacağı ifade edildi.