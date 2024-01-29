BonVivant, ikinci etkinlik merkezini Pasaport’ta açtı

İZMİR / EKONOMİ

BonVivant’ın onlarca kurumsal toplantı, sergi, söyleşi, sanatçı ve sanatseveri bir araya getirerek iyi yaşamın adresi olduğunu dile getiren Perihan İnci, “Şimdi de sahip olduğumuz uzmanlığı ve deneyimi uluslararası seviyedeki hizmet anlayışımız ile Pasaport’ta sunacağız. Alsancak’ta İzmir’in tarihini kucaklayan BonVivant, bu kez modern alt yapısı ve panoramik körfez manzarası ile kurumsal misafirlerine daha yüksek kapasiteyle Pasaport şubesiyle hizmet veriyor. İzmir’in ihtiyacı olduğuna inandığım bir merkezi, İzmir’e yakışan bir şekilde hayata geçirmiş olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum” dedi.

BonVivant’da, Alsancak ve Pasaport’ta bulunan iki ayrı mekanda konferans, toplantı, özel davetler, sanat atölyeleri, sergiler, dinletiler, söyleşiler ve buluşmalar için farklı biçimlerde tasarlanmış bağımsız alanlar bulunuyor. BonVivant, Pasaport lokasyonu içinde yer alan yüksek kapasiteli salonlarında kurum ve kuruluşların eğitim, özel etkinlik ve toplantılarına ev sahipliği yapmanın yanında kurumsal misafirleri ağırlama imkânı da sunuyor.